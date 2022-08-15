影／基隆市中心火燒車 火勢嚇人氣味刺鼻人車忙走避

基隆市一輛小貨車今天下午行經信一路、義二路時，司機發現載運的中古家電冒煙，急忙停靠路邊，不久就冒出火光。他向店家借滅火器但滅不了火，消防人員不久趕到，將火撲滅，未波及其他人車，無人傷亡。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3時10分接獲報案，信一、義二路口有小貨車起車燃燒。消防人員趕到時，車斗裝載的冷氣機等中古家電起火燃燒，火勢不小。

由於起火地點位在市中心區，濃濃的火煙直往上冒，同時散發刺鼻的氣味，人車紛紛走避。消防局接獲多通報案電話，調派人車前往灌救。消防人員到場後拉水線射水，很快就壓制火勢並撲滅。起火原因待鑑識調查。