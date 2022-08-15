北巿情侶酒醉大鬧引來警察 詐欺通緝犯身分曝光

30歲的丁姓男子與女友郭姓女子酒後到旅館休息，2人卻發生口角糾紛，附近民眾聽聞報警；轄區警方萬華分局西門町派出所員警趕到現場，發現丁男詐欺通緝犯身分，丁試圖離開，仍被員警噴灑辣椒水阻止，帶回所內偵辦。

互為情侶的丁男與郭女（28歲），2人前天外出飲酒，凌晨4點多投宿西門町某間旅館，因細故發生爭吵，還傳出有人揮舞刀械。

萬華分局西門町派出所員警獲報趕往現場，未發現有人揮舞刀械，只見丁男、郭女站在大樓1樓內，2人語氣不善，還不斷向員警辯解「他只是酒醉」；員警查證身分時，意外發現丁是士林地院發布的詐欺通緝犯。