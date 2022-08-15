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影／房費重複扣款要解除？七旬婦遇詐百萬老本險不保
台中市七旬張姓婦人在14日時，接獲詐騙集團電話，佯稱是飯店業者，因房間設定錯誤，導致重複匯款，要求張婦依指示到ATM操作，解除設定，幸好警方在張婦欲匯款時在超商巡簽，看到張婦一邊講變化一邊在ATM操作，察覺有異，前往關心後，保住張婦帳戶內近百萬的老本。
第四警分局南屯所警員王家強、張文藝14日在轄內超商巡簽時，巡邏勤務，發現張姓婦人（78歲）在ATM前神情緊張、邊講電話邊操作提款機，警員關心時看到，張婦手機螢幕顯示為「+886」，對方口音又是對岸口音，警方認定是解除設定的老哏詐騙，提醒老婦先掛斷電話，不要依指示操作，順利保住帳戶內近百萬退休金。
警方調查，張婦是接到詐騙集團歹徒假裝是北部飯店業者，佯稱張婦上個月入住該飯店時，房間設定錯誤，導致帳戶重複扣款，需至ATM解除設定才能將款項退款，張婦不疑有他，不知已中歹徒陷阱。
第四警分局南屯所長廖雲傑說，隨著疫情趨緩民眾開始外出旅遊或出差，都會利用信用卡或是網路付款訂房，尤其來路不明之詐騙電話或簡訊都要提高警覺，若有任何疑問均可尋求警方協助或撥打165反詐騙專線求證，避免上當受騙。
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