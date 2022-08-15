不貪不占！板橋1個月2人各撿100萬 送派出所不求報酬

新北市板橋區雙十路一間麵店老闆娘，上個月在店內撿到裝有100萬元的紙袋，報案後隔天就找到失主；好巧不巧，上周又有一名81歲阿嬤在外閒晃，在路邊機車坐墊上，看到台新銀行紙袋裝著100萬元，報案當天中午也找到失主。

事發都在海山警分局，又一個月內發生2起撿到100萬拾金不昧，警方大讚「只要有心，人人都是好公民」。

海山分局文聖派出所上月6日晚上7點多獲報，一名黃姓女子（50歲）稱在自家麵館拾獲一個紙袋，裡面有數疊千元大鈔，員警清點確認金額為100萬元，開立拾得物證明後保管。

黃女表示「不知道是誰掉的」，警方為求慎重，至店內調閱監視器畫面保存失主特徵，便日後比對；果然隔天，一名劉姓男子（59歲）報案稱昨天遺失100萬元，經員警比對特徵，確認他是失主，依程序讓劉男領回。

海山分局海山派出所本月5日清晨5點多獲報，一名彭姓老婦（81歲）稱步行經過介壽路，看到路邊機車座墊上有台新銀行紙袋，好奇一看裡面有鉅額現金，也不知是真鈔還是假鈔，熱心將紙袋送來派出所報案。

想不到當天中午，一名林姓女子（39歲）焦急的跑來報案稱凌晨回家一個不留神，將現金紙袋放在機車座墊上沒拿走，員警觀察身分特徵後，確認她就是失主，同樣依程序讓林女領回。

海山警方表示，一個月內，發生2起民眾撿到100萬元且成功物歸原主，2位拾獲人真的是拾金不昧的最好典範；也補充說，拾獲人實可依民法請求報酬，但2位均沒有請求，僅表示「失主拿回錢才重要」。