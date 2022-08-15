越女來台不當看護工組偽卡集團 販賣假證件賺千萬

越南籍梅姓女子與3名友人合作，利用電腦、印刷機、護貝機，替外籍移工偽造居留證、身分證及健保卡，並標榜「一條龍」服務；移民署北區事務大隊台北專勤隊獲報，上月直搗台北一處大樓，逮捕梅女等人，詢後依偽造文書、詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，40歲的梅女7年前來台，原從事家庭看護工，她居留證到期卻未出境，成為一名失聯移工，期間與2名同鄉，還有一名國人組成偽卡集團，利用簡易的電腦、印刷設備、護貝機替外籍移工偽造中華民國居留證、身分證及護貝機等證件。

梅女等人將印製廠藏身大樓分租套房內，還標榜「製造、販賣、寄送」的一條龍客製化服務，以每張證件3000元到8000元不等價格，在網路臉書社團大肆廣告，粗估從去年開業至今，已經偽造上千張證件，不法獲利上千萬元。

移民署幹員歷經8個多月偵蒐，上月28日清晨動員26人持台灣地院核發的搜索票，直搗梅女在北市松江路上承租的大樓分租套房，查扣梅女印製設備及證件半成品，另將梅女等人依偽造文書、詐欺、組織犯罪防制條例送辦，梅女以20萬元交保，並限制住居、出境及出海。