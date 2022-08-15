快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越女來台不當看護工組偽卡集團 販賣假證件賺千萬

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

越南籍梅姓女子與3名友人合作，利用電腦、印刷機、護貝機，替外籍移工偽造居留證、身分證及健保卡，並標榜「一條龍」服務；移民署北區事務大隊台北專勤隊獲報，上月直搗台北一處大樓，逮捕梅女等人，詢後依偽造文書、詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，40歲的梅女7年前來台，原從事家庭看護工，她居留證到期卻未出境，成為一名失聯移工，期間與2名同鄉，還有一名國人組成偽卡集團，利用簡易的電腦、印刷設備、護貝機替外籍移工偽造中華民國居留證、身分證及護貝機等證件。

梅女等人將印製廠藏身大樓分租套房內，還標榜「製造、販賣、寄送」的一條龍客製化服務，以每張證件3000元到8000元不等價格，在網路臉書社團大肆廣告，粗估從去年開業至今，已經偽造上千張證件，不法獲利上千萬元。

移民署幹員歷經8個多月偵蒐，上月28日清晨動員26人持台灣地院核發的搜索票，直搗梅女在北市松江路上承租的大樓分租套房，查扣梅女印製設備及證件半成品，另將梅女等人依偽造文書、詐欺、組織犯罪防制條例送辦，梅女以20萬元交保，並限制住居、出境及出海。

移民署也呼籲，切勿僱用身分不明的外來人口 非法工作，聘僱外籍人士前應先向勞動部申請僱用許可，雇主於聘僱外 籍移工工作時，應留意並檢視外籍人士所出示的居留證正本，相關資訊 可至移民署「居留證查詢網」查詢。

越南籍梅女偽造證件，粗估去年底開業至今，已賣出千張。記者邱奕能／翻攝
越南籍梅女偽造證件，粗估去年底開業至今，已賣出千張。記者邱奕能／翻攝
越南籍梅女偽造證件，粗估去年底開業至今，已賣出千張。記者邱奕能／翻攝
越南籍梅女偽造證件，粗估去年底開業至今，已賣出千張。記者邱奕能／翻攝
越南籍梅女偽造證件，粗估去年底開業至今，已賣出千張。記者邱奕能／翻攝
越南籍梅女偽造證件，粗估去年底開業至今，已賣出千張。記者邱奕能／翻攝

移民署 移工 偽造文書

延伸閱讀

越籍失聯女移工組偽卡集團 移民署逮38嫌送辦

移民署堵非洲豬瘟 3移工來台因1條火腿腸計劃被打亂

攜非洲豬瘟疫區火腿腸挨罰 移工20萬不繳被拒入境

彰化喬友大樓確定9月初開拆 規劃原地重建20樓大樓

相關新聞

影／高雄自強路7屋歪斜案 陳其邁下令將建商移送法辦

高雄市自強一路大樓建案半年內兩度造成道路塌陷，這次更危及鄰近7戶民宅，高雄市長陳其邁今午表示，除要求工務局對建商依建築法...

討厭陳水扁朝「扁家」丟瓶子判6月 法官：有特定立場

袁姓男子討厭前總統陳水扁，到扁曾經居住過的台北市「民生寓所」丟擲維士比玻璃瓶，將玻璃窗砸破，寓所承租人、台灣失智症協會提...

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

高雄前金區自強一路83巷一處建案因施工造成路面坍塌，造成周邊7棟透天住宅被列危樓，今上午高雄市政府、建設公司及受災戶開權...

高雄工地鄰損未擴大 災戶16日上午可回家收拾取物

高市前金區建案工地道路坍塌，導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，高雄市建築師公會、結構技師公會今天會勘後確認災情無進一步擴大，今...

影／基隆市中心火燒車 火勢嚇人氣味刺鼻人車忙走避

基隆市一輛小貨車今天下午行經信一路、義二路時，司機發現載運的中古家電冒煙，急忙停靠路邊，不久就冒出火光。他向店家借滅火器...

北巿情侶酒醉大鬧引來警察 詐欺通緝犯身分曝光

30歲的丁姓男子與女友郭姓女子酒後到旅館休息，2人卻發生口角糾紛，附近民眾聽聞報警；轄區警方萬華分局西門町派出所員警趕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。