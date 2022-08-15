花蓮疑出現租屋詐騙 租客匯款3萬元慘遭放生

花蓮近日出現疑似租屋詐騙，有女租客在臉書社團看到大樓套房出租，與房東約時間看房，沒想到匯款訂金後，就聯繫不上對方，該租客趕緊發文提醒大家勿再匯款，還有網友勸她「趕快報警凍結帳戶」。警方將確認發文者與受收款項者身分偵辦，並調查是否還有更多人受騙。

有名女租客在「花蓮租屋網~先租後買圓夢去」臉書社團，看見王姓女子貼文一間自租套房，照片看起來裝潢精緻，還有大樓地址、建案名稱及管理費等資訊，租金為1萬5000元，表明「尋找續租有緣人」、「有興趣請私我」，該名女租客便加了對方通訊軟體。

不過王女在看房前，以「前面有很多人要看房，先付訂金就幫妳排第一順位」的說法要求匯款，女租客便匯款3萬元，約定17日看房子。但女租客欲再與王女聯繫確認時間，對方卻超過1天不讀不回，這才懷疑自己是否遭到詐騙，便在臉書社團發文提醒其他人勿上當。

有網友看到貼文質疑「租房不是都要先擬租約完成，後付款完成？連房東本人都未見就敢付款？」另名網友曾跟王女聯繫，指出「連自己的房子什麼床都不知道了，連這種也能詐騙」，還有人呼籲該名女租客「趕快報警凍結帳戶」。

花蓮警分局豐川派出所表示，已在昨天接獲女租客報案，由於房東臉書頭像有照片，且報案者也有匯款證明，將查明房東與收款者身分是否同人；經查花蓮5年內未接獲租屋詐騙案件，不過2年前有花蓮民眾在台北信義區租屋，以同樣手法被詐騙。

台灣房屋花蓮東耀加盟店長馬國浩說，有許多民眾選擇線上看屋，卻有可能被騙走訂金，建議大家透過合法房仲協助租屋找房，若自行看屋「一定要確認屋主身分」，可透過大樓管理員、街坊鄰居等多方查證。