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15歲少年送王船溺斃 親妹悲痛哭「哥哥不會回來了」
桃園紅毛港聖母宮前晚在永安漁港沙灘送王船，3人溺斃，檢方今天相驗，家屬神色悲痛，其中死者15歲紀姓少年妹妹在殯儀館痛哭失聲，大喊「哥哥不會回來了」、「怎麼臉上都受傷」；另一名死者呂男家屬則對他去送王船毫不知情。
死者紀姓少年就讀八德區某高中國中部，是班上的風紀股長，更是足壘球隊隊長，體育成績優異，人緣也相當不錯，當晚有告知父母去參加法會，但一去不回。
紀小妹今天在家屬陪同下抵達殯儀館，全程哭聲不止，頻說「哥哥很可憐」、「哥哥不會回來了」、「好好的哥哥怎麼臉上都受傷」、兄妹感情應十分融洽，令人鼻酸。
另一名死者呂男妻子表示，自己不曉得丈夫出門是去法會，呂男弟弟也說僅知道哥哥去拜拜，家屬目前都還在料理後事，還沒有想到補償問題。
聖母宮宮主魏男及3名副宮主兒子今天也到場，其中負責經營廟方社群的魏姓副宮主，情緒激動一度掩面痛哭，一旁親友只能不斷安慰。
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