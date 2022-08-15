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台南路邊私設停車格設路障 警邀會勘確認違法開罰

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市常傳民眾在道路私設標誌標線、停車格或各種障礙物佔用道路私用。永康警分局獲報永康區中正路217巷3弄疑私設停車格與路障，今天警方邀集市府交通局、工務局與永康區公所、東橋里長會勘，確認屬公有道路，停車格及障礙物須移除並開單告發。

永康分局交通組長葉敏旭表示，本案經市府交通局認定該址為「具供公共地役關係屬於公共通行道路範圍」，適用道路道路交通管理處罰條例第82條裁罰，現場停車格非公務畫設屬於私人行為，已塗銷停車格並將障礙物移除。

葉敏旭表示，將依道路交通管理處罰條例第82條1項1款「於道路設置障礙物」及第7款「私繪交通標線停車格」製單舉發，各處1200至2400元罰緩。

永康分局表示，依道路交通管理處罰條例第三條規定，道路係指公路、街道、巷衖、廣場、騎樓、走廊或其他供公眾通行地方。也就是說，道路係供公眾通行的，如有妨礙交通行為，均不合法。

因此商家或住家在自家門口道路上私設路障占用道路，不論是擺放盆景、椅子、堆放雜物、廢車、或設置「禁止停車」牌子，或私自加畫黃線、紅線等霸占道路均屬違法，若影響民眾用路安全更會造成糾紛與提告等問題，不可圖個人方便，將遭開單或提告，得不償失。

台南民眾私設停車格路障，警方邀各單位會勘確認違法佔用路面開罰。記者周宗禎／翻攝
台南民眾私設停車格路障，警方邀各單位會勘確認違法佔用路面開罰。記者周宗禎／翻攝
台南民眾私設停車格路障，警方邀各單位會勘確認違法佔用路面開罰。記者周宗禎／翻攝
台南民眾私設停車格路障，警方邀各單位會勘確認違法佔用路面開罰。記者周宗禎／翻攝
台南民眾私設停車格路障，警方邀各單位會勘確認違法佔用路面開罰。記者周宗禎／翻攝
台南民眾私設停車格路障，警方邀各單位會勘確認違法佔用路面開罰。記者周宗禎／翻攝

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