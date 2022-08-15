審計室檢討消防員及雲梯車不足 彰縣消防局：陸續編足

去年6月30日發生的彰化市喬友大樓大火，造成4死22傷，包括一名消防員殉職，彰化縣審計室在決算審核報告中，直指彰化縣每名消防人員的服務人口居各縣市最高，有待補實，且彰化縣6樓以上建築火警明顯增加，部分鄉鎮卻未配備雲梯車，均有待改善；彰化縣消防局長施順仁表示，消防人力及雲梯車均陸續補實。

喬友大樓大火發生後，有關彰化縣消防人員員額及高樓救生能力與配備不足問題，引來各方檢討。彰化縣審計室指出，到去年底為止的彰化縣消防局編制員額，每名消防人員的服務人口為1791人，居各縣市最高，實際缺額達46人待補，災害防救工作負荷嚴重，有必要增加消防人員調派服務誘因，充實消防人力。

審計室並指出，彰化縣去年6層以上火警次數為13次，比前年的7次增加6次，部分鄉鎮有6層以上建築，但轄區或鄰近轄區卻未配置雲梯車，消防局車輛配置有改善空間，或以區域聯防觀點妥適配置。

消防局長施順仁表示，彰化縣目前有7輛雲梯消防車，其中一輛50公尺雲梯車配置在彰化分隊，其餘都是30公尺雲梯車，分別配置在彰化東區、員林、鹿港、溪湖、和美、二林分隊，只有北斗及田中地區未配置雲梯車。不過，今年已採購一輛50公尺雲梯車，將再配置在高樓激增的員林市，預定年底成軍；明年將再增購一輛30公尺雲梯車，計畫配置在田中。

施順仁說，縣長王惠美上任後，特別重視消防車輛與設備的添購，以雲梯車為例，迄今已採購兩輛50公尺雲梯車，每輛要購3500萬元，加上明年預定再採購一輛要價2600萬元的30公尺雲梯車，單是雲梯車採購就已斥資上億元。