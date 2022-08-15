快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

審計室檢討消防員及雲梯車不足 彰縣消防局：陸續編足

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

去年6月30日發生的彰化市喬友大樓大火，造成4死22傷，包括一名消防員殉職，彰化縣審計室在決算審核報告中，直指彰化縣每名消防人員的服務人口居各縣市最高，有待補實，且彰化縣6樓以上建築火警明顯增加，部分鄉鎮卻未配備雲梯車，均有待改善；彰化縣消防局長施順仁表示，消防人力及雲梯車均陸續補實。

喬友大樓大火發生後，有關彰化縣消防人員員額及高樓救生能力與配備不足問題，引來各方檢討。彰化縣審計室指出，到去年底為止的彰化縣消防局編制員額，每名消防人員的服務人口為1791人，居各縣市最高，實際缺額達46人待補，災害防救工作負荷嚴重，有必要增加消防人員調派服務誘因，充實消防人力。

審計室並指出，彰化縣去年6層以上火警次數為13次，比前年的7次增加6次，部分鄉鎮有6層以上建築，但轄區或鄰近轄區卻未配置雲梯車，消防局車輛配置有改善空間，或以區域聯防觀點妥適配置。

消防局長施順仁表示，彰化縣目前有7輛雲梯消防車，其中一輛50公尺雲梯車配置在彰化分隊，其餘都是30公尺雲梯車，分別配置在彰化東區、員林、鹿港、溪湖、和美、二林分隊，只有北斗及田中地區未配置雲梯車。不過，今年已採購一輛50公尺雲梯車，將再配置在高樓激增的員林市，預定年底成軍；明年將再增購一輛30公尺雲梯車，計畫配置在田中。

施順仁說，縣長王惠美上任後，特別重視消防車輛與設備的添購，以雲梯車為例，迄今已採購兩輛50公尺雲梯車，每輛要購3500萬元，加上明年預定再採購一輛要價2600萬元的30公尺雲梯車，單是雲梯車採購就已斥資上億元。

至於消防人力補實問題，施順仁表示，彰化縣消防局首創消防人員勤二休二制度，超勤津貼也是滿額，配備更是齊全，可吸引消防人員前來服務，彰化縣今年已編列增加30名預算員額，3年內會再增加73個名額，可以紓解消防人力不足問題。

彰化縣消防局前年動用3500萬元採購的50公尺雲梯車，配置在彰化分隊，今年再採購一輛，將配置在員林分隊。本報資料照片
彰化縣消防局前年動用3500萬元採購的50公尺雲梯車，配置在彰化分隊，今年再採購一輛，將配置在員林分隊。本報資料照片
去年6月30發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷，有關彰化縣消防人員的員額不足及高樓救生能力與配備，受到檢討。圖／本報資料照片
去年6月30發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷，有關彰化縣消防人員的員額不足及高樓救生能力與配備，受到檢討。圖／本報資料照片
去年6月30發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷，有關彰化縣消防人員的員額不足及高樓救生能力與配備，受到檢討。圖／本報資料照片
去年6月30發生的彰化市喬友大樓大火，造成包括1名消防隊員共4人死亡22人受傷，有關彰化縣消防人員的員額不足及高樓救生能力與配備，受到檢討。圖／本報資料照片
彰化縣消防局前年動用3500萬元採購的50公尺雲梯車，配置在彰化分隊，今年再採購一輛，將配置在員林分隊。本報資料照片
彰化縣消防局前年動用3500萬元採購的50公尺雲梯車，配置在彰化分隊，今年再採購一輛，將配置在員林分隊。本報資料照片

喬友大樓

延伸閱讀

板橋建築工地凌晨大火 濃煙伴隨巨響...民眾睡夢驚醒

高雄建案工地塌了！3棟透天半傾 消防急布水線「救樓」

彰化縣年底新成立3間公托 王惠美：未來再規畫14間

桃園宮廟普度入海3人溺斃 消防直指「這點」最致命

相關新聞

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

高雄前金區自強一路83巷一處建案因施工造成路面坍塌，造成周邊7棟透天住宅被列危樓，今上午高雄市政府、建設公司及受災戶開權...

北巿情侶酒醉大鬧引來警察 詐欺通緝犯身分曝光

30歲的丁姓男子與女友郭姓女子酒後到旅館休息，2人卻發生口角糾紛，附近民眾聽聞報警；轄區警方萬華分局西門町派出所員警趕到...

影／房費重複扣款要解除？七旬婦遇詐百萬老本險不保

台中市七旬張姓婦人在14日時，接獲詐騙集團電話，佯稱是飯店業者，因房間設定錯誤，導致重複匯款，要求張婦依指示到ATM操作...

討厭陳水扁朝「扁家」丟瓶子判6月 法官：有特定立場

袁姓男子討厭前總統陳水扁，到扁曾經居住過的台北市「民生寓所」丟擲維士比玻璃瓶，將玻璃窗砸破，寓所承租人、台灣失智症協會提...

聯電「富二代」暴力砸店遭索300萬 宣昶有：只出10萬　　

聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有找算命藝人「砰砰阿峰」吳勇峰問事，問卜結果不順意，被控與友人高明蒼、吳元平毆打吳妻陳宥...

高雄工地鄰損未擴大 災戶16日上午可回家收拾取物

高市前金區建案工地道路坍塌，導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，高雄市建築師公會、結構技師公會今天會勘後確認災情無進一步擴大，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。