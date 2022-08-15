高雄建案造成7鄰房歪樓 工務局指6月復工前已巡檢13次

高市前金區自強一路新建案半年內兩度出包，昨天造成路面坍塌外，7棟鄰房傾斜，高雄市政府表示，此建案3月首度發生公安事故後，6月20日復工，復工前經專業單位13次巡視均無異狀。

高市府指出，自強一路新案今年3月造成路面坍塌，依建築法規定勒令停工，起造人委託高雄市土木技師公會，進行鄰房安全鑑定及復工計畫書確認後，於6月20日復工。

高市工務局指此案勒令停工，委任高雄市建築師公會在３月７月16日共13次至該建築工地巡檢，結果無異常。目前除偕法制局設協商機制，追究起、監造人造事責任，也會依高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法協助鄰房追償。