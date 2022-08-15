聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄建案造成7鄰房歪樓 工務局指6月復工前已巡檢13次
高市前金區自強一路新建案半年內兩度出包，昨天造成路面坍塌外，7棟鄰房傾斜，高雄市政府表示，此建案3月首度發生公安事故後，6月20日復工，復工前經專業單位13次巡視均無異狀。
高市府指出，自強一路新案今年3月造成路面坍塌，依建築法規定勒令停工，起造人委託高雄市土木技師公會，進行鄰房安全鑑定及復工計畫書確認後，於6月20日復工。
高市工務局指此案勒令停工，委任高雄市建築師公會在３月７月16日共13次至該建築工地巡檢，結果無異常。目前除偕法制局設協商機制，追究起、監造人造事責任，也會依高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法協助鄰房追償。
建商今天就此案造成社會大眾恐懼與擔憂，表達歉意，強調將全權負責鄰房建物損失，也會與鄰房商討，公司不奢求社會大眾諒解，但懇求社會給予專業指導，也接受各方指教。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言