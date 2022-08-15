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命危男清醒了！桃園送王船普度3死今下午相驗

聯合報／ 記者曾增勳楊湛華／桃園即時報導

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」前晚至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船中元普度儀式，釀成3死1命危悲劇，桃園地檢署檢察官預定今天下午相驗調查死因，仍在醫院加護病房急救的詹姓男子，經醫師搶救恢復清醒，目前仍須靠呼吸器。

新屋區「紅毛港聖母宮」前晚舉辦放水燈、送王船中元普度儀式，信眾自發性跟隨，一行19人，午夜子時眾人放水燈、送王船及抬神明轎到水中，突出現大浪，11人落水，7人獲救，扛神轎陳男、詹男、呂男及紀姓少年4四人遭捲走，釀3死1命危悲劇，檢方接獲海巡通報，預定今天下午相驗死因究責。

目前命危在醫院搶救的詹男，是15歲紀姓少年的舅舅，紀這次隨舅舅參加活動遭遇不幸，甥舅兩人生死永隔，家屬親人悲痛萬分，據警方了解，詹男恢復清醒，目前肺部積水，仍在加護病房需要靠呼吸器搶救，病情狀況尚不穩定。

桃園市紅毛港聖母宮中元普度儀式釀3死1命危悲劇，詹男恢復清醒。記者曾增勳／攝影
桃園市紅毛港聖母宮中元普度儀式釀3死1命危悲劇，詹男恢復清醒。記者曾增勳／攝影
桃園市紅毛港聖母宮中元普度儀式釀3死1命危悲劇，詹男恢復清醒。記者曾增勳／翻攝
桃園市紅毛港聖母宮中元普度儀式釀3死1命危悲劇，詹男恢復清醒。記者曾增勳／翻攝

放水燈 王船 桃園

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