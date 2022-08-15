白牌車司機無照駕駛 收車資150元罰鍰10萬元起跳

苗栗監理站稽查人員8月12日下午偕同苗栗縣警察局在竹南火車站附近，攔查一輛黑色小客車違規載客2名移工，且司機駕照已被吊銷，等於無照駕駛，2件違規，將被處10萬元以上罰鍰。

苗栗監理站指出，當時違規營業白牌車司機不承認收取費用，經訪談乘客，移工坦承由宿舍搭車至竹南火車站，付費車資2人150元，處10萬元至2500萬元罰鍰，牌照及汽車駕駛人執照，得吊扣4個月至1年或吊銷，另查白牌車司機駕照已經監理站吊銷，等於無照駕駛，再處9000元至1萬2000元。