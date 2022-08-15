影／台中北區閃燈路口車禍 BMW被撞翻四輪朝天

台中市北區中山路、原子街在今天上午8時許，發生一起交通事故，一輛BMW休旅車被一輛馬自達的轎車撞上，四輪朝天翻覆，僅造成駕駛BMW的汪姓男子左手擦傷，全案無人酒駕，初判是行經閃燈路口時，未依規定減速、停車，詳細的案發原因，待交大事故組釐清。

第二警分局交通分隊在今天上午8時許獲報，北區中山路、原子街有交通事故，經查是鄭姓男子（25歲）駕駛馬自達轎車，沿原子街直行往台灣大道方向行駛，行向的燈號為閃紅燈，另外由汪姓男子（54歲）駕駛的BMW X1休旅車，沿中山路直行往中華西街方向行駛，行向的燈號為閃黃燈，雙方行經中山路與原子街口時碰撞，BMW休旅車被撞到翻覆。

全案造成兩車的車頭、車身有毀損，汪男左手有擦傷未就醫，雙方都無酒精濃度，現場為閃燈路口，初判肇事原因是行經路口時未依規定減速、停車，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。