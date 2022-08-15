快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中北區閃燈路口車禍 BMW被撞翻四輪朝天

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區中山路、原子街在今天上午8時許，發生一起交通事故，一輛BMW休旅車被一輛馬自達的轎車撞上，四輪朝天翻覆，僅造成駕駛BMW的汪姓男子左手擦傷，全案無人酒駕，初判是行經閃燈路口時，未依規定減速、停車，詳細的案發原因，待交大事故組釐清。

第二警分局交通分隊在今天上午8時許獲報，北區中山路、原子街有交通事故，經查是鄭姓男子（25歲）駕駛馬自達轎車，沿原子街直行往台灣大道方向行駛，行向的燈號為閃紅燈，另外由汪姓男子（54歲）駕駛的BMW X1休旅車，沿中山路直行往中華西街方向行駛，行向的燈號為閃黃燈，雙方行經中山路與原子街口時碰撞，BMW休旅車被撞到翻覆。

全案造成兩車的車頭、車身有毀損，汪男左手有擦傷未就醫，雙方都無酒精濃度，現場為閃燈路口，初判肇事原因是行經路口時未依規定減速、停車，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

第二警分局長陳家銘呼籲，駕駛人行車應隨時注意車前狀況，尤其行經無號誌路口或閃光號誌路口，都需減速慢行、注意左右來車，遵守相關規定行止，提高警覺，如發生交通事故應即報警處理，以保障用路人行車安全，避免不必要的損害。

台中市北區中山路、原子街今天上午發生交通事故，一輛BMW休旅車被撞翻。圖／讀者提供
台中市北區中山路、原子街今天上午發生交通事故，一輛BMW休旅車被撞翻。圖／讀者提供
台中市北區中山路、原子街今天上午發生交通事故，一輛BMW休旅車被撞翻。圖／讀者提供
台中市北區中山路、原子街今天上午發生交通事故，一輛BMW休旅車被撞翻。圖／讀者提供
台中市北區中山路、原子街今天上午發生交通事故，一輛BMW休旅車被撞翻。圖／讀者提供
台中市北區中山路、原子街今天上午發生交通事故，一輛BMW休旅車被撞翻。圖／讀者提供

BMW 休旅車

延伸閱讀

影／聽到愛孫欠貨款 台中阿嬤不遲疑要匯35萬 差點被詐

高美濕地3車囂張競速尬車 BMW試「聲浪」飆170公里撞爛

BMW全新Neue Klasse平台首發車型將是電動四門房車與運動SUV！

限量BMW M4 CSL已撞爛！不是還沒交車嗎？

相關新聞

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

高雄前金區自強一路83巷一處建案因施工造成路面坍塌，造成周邊7棟透天住宅被列危樓，今上午高雄市政府、建設公司及受災戶開權...

北巿情侶酒醉大鬧引來警察 詐欺通緝犯身分曝光

30歲的丁姓男子與女友郭姓女子酒後到旅館休息，2人卻發生口角糾紛，附近民眾聽聞報警；轄區警方萬華分局西門町派出所員警趕到...

影／房費重複扣款要解除？七旬婦遇詐百萬老本險不保

台中市七旬張姓婦人在14日時，接獲詐騙集團電話，佯稱是飯店業者，因房間設定錯誤，導致重複匯款，要求張婦依指示到ATM操作...

討厭陳水扁朝「扁家」丟瓶子判6月 法官：有特定立場

袁姓男子討厭前總統陳水扁，到扁曾經居住過的台北市「民生寓所」丟擲維士比玻璃瓶，將玻璃窗砸破，寓所承租人、台灣失智症協會提...

聯電「富二代」暴力砸店遭索300萬 宣昶有：只出10萬　　

聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有找算命藝人「砰砰阿峰」吳勇峰問事，問卜結果不順意，被控與友人高明蒼、吳元平毆打吳妻陳宥...

高雄工地鄰損未擴大 災戶16日上午可回家收拾取物

高市前金區建案工地道路坍塌，導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，高雄市建築師公會、結構技師公會今天會勘後確認災情無進一步擴大，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。