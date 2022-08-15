聽聲辨位搶救台灣畫眉鳥 警持搜索票逮山老鼠

警政署保安第七總隊第五大隊巡邏警員，本月初路過新竹縣竹東偏遠山區聽聞畫眉鳥叫聲，研判是保育類畫眉，鎖定飼養民宅位置後，申請執行搜索共救出3隻台灣畫眉，並查扣一批牛樟木及鳥類誘捕籠、獵具等工具，全案訊後將張姓犯嫌依法移送偵辦。

警方指出，犯嫌張男（50歲）住家騎樓以鳥籠共飼養5隻畫眉鳥，經鑑定有3隻是保育類台灣畫眉，珍貴牛樟木共211公斤。張嫌供稱，因為喜愛畫眉鳥清亮叫聲，以不當誘捕籠獵具誘捕，帶回家飼養；牛樟木則是日前在林務局新竹林管處所轄山區打工除草時發現，趁機搬運回家存放。