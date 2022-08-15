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聽聲辨位搶救台灣畫眉鳥 警持搜索票逮山老鼠
警政署保安第七總隊第五大隊巡邏警員，本月初路過新竹縣竹東偏遠山區聽聞畫眉鳥叫聲，研判是保育類畫眉，鎖定飼養民宅位置後，申請執行搜索共救出3隻台灣畫眉，並查扣一批牛樟木及鳥類誘捕籠、獵具等工具，全案訊後將張姓犯嫌依法移送偵辦。
警方指出，犯嫌張男（50歲）住家騎樓以鳥籠共飼養5隻畫眉鳥，經鑑定有3隻是保育類台灣畫眉，珍貴牛樟木共211公斤。張嫌供稱，因為喜愛畫眉鳥清亮叫聲，以不當誘捕籠獵具誘捕，帶回家飼養；牛樟木則是日前在林務局新竹林管處所轄山區打工除草時發現，趁機搬運回家存放。
由於張嫌坦承不諱，警訊後依法查扣贓物並依違反野生動物保育法及竊盜罪嫌將他移送法辦。警方也呼籲民眾勿以身試法，若有發現相關情資可向警方報案或在林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或撥打0800-000930（救山林專線）反映。
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