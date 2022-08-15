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義守大學男大生遺失背包 警翻教科書靠1張單找到失主

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市義守大學楊姓男大生騎機車返家，途經燕巢區角宿路段時，放在腳踏板的背包彈落，警方巡經發現背包，打開只見幾本教科書，於是翻了翻書本，瞧見一張就學貸款單夾在書裡，循線找到丟了背包正一籌莫展的楊男，讓他喜出望外。

岡山分局鳳雄派出所警方8日下午3時許，執勤巡經燕巢區角宿路段時，意外在路旁發現一只遺失的背包，由於當下無法從外觀上辨識失主資訊，警方在現場等候約10分鐘後，未見到失主，只好先將背包帶回派出所。

警方返所打開背包後，發現裡面僅有幾本大學教科書，未見到足以找到當事人的證件，於是翻一下教科書，發現一張就學貸款申請單夾在其中一本教科書內，根據貸款申請單聯發現背包的主人，失主是就讀義守大學大二生的楊姓男子（20歲）。

楊男返家後，發現放在腳踏板的背包掉落，正在發愁之際，突然接到警方來電，高興地喊「真的是太好了」。楊男隨後至派出所領回背包，並向警方表達謝意。

義守大學楊姓男大生遺失背包，警方在路邊發現背包，翻教科書，靠一張就學貸款單找到楊男，通知他領回背包。記者石秀華／翻攝
義守大學楊姓男大生遺失背包，警方在路邊發現背包，翻教科書，靠一張就學貸款單找到楊男，通知他領回背包。記者石秀華／翻攝
義守大學楊姓男大生至派出所領回背包，並向警方表達謝意。記者石秀華／翻攝
義守大學楊姓男大生至派出所領回背包，並向警方表達謝意。記者石秀華／翻攝

失主 義守大學 學貸

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