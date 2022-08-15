越籍失聯女移工組偽卡集團 移民署逮38嫌送辦

以越南籍失聯移工梅女為首的偽卡集團於社群網站宣稱能提供「製造、販賣、寄送」在台居留證等一條龍客製化服務，近兩年非法獲利上千萬元，移民署長期偵搜共逮38嫌送辦。

移民署今天發布新聞稿表示，北區事務大隊台北市專勤隊日前執行網路巡查發現，有不肖越南籍人士公然於社群網站宣稱能提供「正港」中華民國居留證、身分證及健保卡等證件的「製造、販賣、寄送」一條龍客製化服務，立即成立專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦。

經調查發現，此偽卡集團主嫌30多歲梅女為在台失聯的越南籍移工，因缺錢花用鋌而走險，她和同鄉友人租用北市大樓套房作為印製廠，並以高端電腦、影印機及護貝機等設備製作、偽變造證件，幾可亂真。

梅女等人還在臉書社團大肆廣告販賣偽變造證件，每張收取約新台幣3000至8000元不等，吸引大量失聯移工委託訂製，再透過宅配寄送偽卡，近兩年非法獲利約上千萬元。

台北市專勤隊歷經8個多月長期偵蒐，見時機成熟於今年7月28日清晨動員26人直搗此集團位於北市的偽卡印製廠搜索，當場逮捕梅女和3名共犯。

同時，現場查扣犯罪用電腦、印刷設備、護貝機、偽造的中華民國居留證成品及半成品等相關證物。

全案陸續共逮捕包括梅女在內等38名外籍犯嫌（其中34嫌為消費者），均依涉犯刑法偽造文書罪、詐欺罪及組織犯罪條例移送北檢偵辦，其中梅女裁定以20萬元交保並限制住居、出境及出海。

移民署提醒，依就業服務法規定，容留或聘僱外來人口非法工作，雇主最高可處75萬元罰鍰，呼籲切勿僱用身分不明的外來人口非法工作，聘僱前應先向勞動部申請僱用許可，雇主也應留意並檢視外籍人士所出示的居留證正本，相關資訊可至移民署「居留證查詢網」查詢。