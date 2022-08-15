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澎湖白沙今晨車禍 年輕女機車自撞護欄不治

中央社／ 澎湖15日電

澎湖白沙往馬公方向的永安橋上，今晨發生機車自撞護欄車禍，18歲的方姓女子顱骨骨折，傷重送醫不治。駕駛酒測部分已由醫院抽血檢測，事故原因由白沙警方現場測繪及調查中。

這起死亡車禍發生在今晨5時40分，依白沙警分局調查，家住西嶼鄉的方女騎車從白沙往馬公方向行駛，行至縣道203線10.1公里處永安橋上，不明原因擦撞路邊護欄，強大撞擊力道造成機車車頭毀損。

方女顱骨骨折、全身多處挫傷，現場由消防局救護人員到場救護，後送至三總澎湖分院急救無效，上午8時11分宣告死亡。

有關駕駛是否酒測部分，已由醫院抽血檢測，另發生原因正由現場員警測繪及調查。白沙警方呼籲，駕駛車輛務必遵守交通規則，隨時注意路況並減速慢行，確保行車安全。

馬公 車禍 澎湖

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