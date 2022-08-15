影／直擊危樓！高雄工地釀災樓梯斷了牆毀了 住50年家沒了

高雄市自強一路建築工地，昨天地下水滲水掏空周邊地基，造成7棟透天被列為「危樓」待拆，今有住戶冒險進入殘破的屋內整理貴重物品，記者跟著入內，只見滿地磁磚碎片，通往2樓的樓梯也斷裂，78歲蘇姓屋主不敢靠近，驚恐的她面對訪問飆淚「我在這住50年，怎知一下子家就毀了」。

蘇女先生是婦產科醫師，50年前軍醫退伍後買下七賢二路245號的一棟透天，夫妻兩人胼手胝足打拚，養大兒女，先後購入自強一路83巷6號及8號，沒料工地施工釀災，3棟房子被列「危樓」住了50年的房屋面臨拆除命運。

蘇女受損房屋為七賢二路245號及自強一路83巷8號，兩棟透天尾尾打通相連，但8號受損嚴重，245號也受牽連，屋內滿是破損磁磚，兩棟都被列入危樓，面臨拆除命運。

蘇女昨天暫住在附近旅館，今她返家收拾貴重物品，回到熟悉住家滿是驚恐，她先生剛辭世2個月，今面對家裡斷垣殘壁，眼角頻頻泛出淚光，強忍惶恐收拾先生遺物。

她說，先生診所開業後她就住在這裡，50多年來養大兒女，昨天事發時她在屋內，下午出門發現整條街都是消防車，隨著塌陷範圍擴大，房子內磁磚、牆壁破碎後布滿房間，「昨天一直都有破碎聲響，真的太可怕！」

50年老屋被列「危樓」，今蘇女收拾物品時，還指著斷裂的樓梯「你看，這樓梯誰敢爬上去，太危險了」、「牆壁都裂了，誰還敢住這裡」。