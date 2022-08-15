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高雄工地釀災漏夜灌5千噸水 何時返家？專家曝時間
高雄前金區自強一路建築工地，昨天因滲水造成道路塌陷，造成周邊7戶透天被列「危樓」，經漏夜搶救，緊急補注5000公噸水加灌漿補強，災情未再擴大，傾斜房屋正在施作輔助支撐，待結構穩定後才開放住戶入內拿取貴重物品。
釀災工地鄰近愛河，今年3月開挖地下室時，也造成馬路坍陷龜裂，危及鄰戶，當時調查後判定也是因鋼板樁擋土壁密合度不足，加上外側補強止水樁密度也不足，造成基地轉角路面下陷，這次事故原因與上次雷同，也是擋土壁水密不足釀災。
今高雄市副市長林欽榮仍坐鎮現場，與土木、建築、結構、大地工程等技師會勘，釐清事發原因與補強手段。
大地工程技師公會副理事長呂彥龍表示，前金區地質屬於鬆軟的泥沙，工地位置鄰近愛河感潮段，由於前兩天高雄降下豪大雨，地下水位上升，造成這次災情。
今上午陸續有「危樓」住戶想要進入屋內拿取貴重物品及慢性處方藥，但屋內結構仍不穩，被工程人員勸離。
郭姓住戶說，他在這裡住了將近40年，建商說要負責，但打拚買下的房子「我怎麼捨得賣？」盼原地重建，讓他們繼續居住在這裡。
林欽榮說，作業緊急灌入5000公噸水補注，加上灌漿補強，目前現場已經趨於穩定，另經過透地雷達掃描，地下管線並未受損，也無石化管線經過，今將再往3公尺以下底層探勘，釐清污水管線有無受損。
結構技師公會理事吳惠聰表示，傾斜房屋執行結構加固，並請包商灌漿，待結構穩定後，住戶就能進入屋內拿取物品。
林欽榮說，市府針對意外已經組成專案小組，會依據高雄市所訂的相關自治條例，向包商求償到底，市府會站在受災戶這邊，做出最大的保障。
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