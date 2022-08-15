公館內衣褲大盜落網 太噁！2名失主指認不領回

苗栗縣公館鄉近來頻傳戶外晾曬女性內衣褲遭竊，警方網路巡邏發現主動偵辦，3天後查出朱姓男子涉嫌，起獲40件內衣褲，已有2人指認遭竊的10件，但因被陌生人接觸過覺得噁心，不願領回，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，無業朱男（40歲）8月9日騎腳踏車，路過公館鄉一處民宅時，見四下無人，戴著帽子及口罩進入庭院，偷竊內衣褲後離去，被害人有數次遭竊經驗，PO網公布影像提醒，又有其他被害人也貼出在自家晾曬衣物遭竊影片，引起地方議論。

苗栗警察分局公館分駐所網路巡邏發現本案後，立即主動介入偵辦，員警以案發地同心圓向外延伸小區域巡守，8月12日下午2點多在距案發地約800公尺處道路，發現衣著及腳踏車特徵相符的朱男，員警盤查確認，朱男也坦承犯案。