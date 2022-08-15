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漏夜搶救高雄釀路塌建案地基穩了 7透天厝列危樓將拆

聯合報／ 記者張議晨王昭月／高雄即時報導

高雄前金區自強一路建築工地昨天因滲水造成道路塌陷，造成周邊7戶透天被列「危樓」，市府緊急調派多輛消防水庫車灌水，昨深夜11時許完成內外水壓平衡，今凌晨3時許完成路面灌漿，工地安全趨於穩定，至於7戶危樓，為安全將盡速完成拆除。

路面塌陷波及自強一路85、87、89號與自強一路83巷2、4、6、8號等7棟建物，疏散20名住戶，其中17人安置在旅館。

工務局表示，因判定是危樓，依照建築法規必須強制拆除，工務局偕同法制局設置協商機制，後續將向起、承造人追究肇事責任，依據高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法，協助鄰房受損戶，並要求起造人應負起損害賠償責任。

今日上午會同建築、土木、結構等三公會及大地技師公會至建築工地鑑定，確認周邊鄰房安全性並巡視確認路面地基補強工法。

工務局長楊欽富表示，市府昨日緊急調派消防局消防車到工地，灌注地下水，昨天晚上11點完成地下室水位跟外面水位達到平衡狀態，停止灌注，經起造人緊急調派混凝土車，於今日凌晨3點50分完成灌漿回填路面。

另昨日協調支撐廠商，先以怪手臨時性緊急支撐，今日再調派支撐廠商，施工撐住傾斜建築物。

高雄自強一路一處建案工地，因地下室滲水造成路面塌陷，害周邊7戶透天被列危樓。記者張議晨/攝影
高雄自強一路一處建案工地，因地下室滲水造成路面塌陷，害周邊7戶透天被列危樓。記者張議晨/攝影

建築 透天 地下水

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