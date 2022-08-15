自強路建案半年內2度路坍 高市府漏夜搶救：祭最高罰責

高市前金區自強一路大樓建案今年3月施工時造成路面塌陷，昨午周邊道路又塌陷，導致鄰房傾斜，7戶成危樓將強制拆除。由於當地地質脆弱，高市府緊急調度消防車到工地灌水，讓內、外水壓達到平衡，基地外再做止水樁，讓外水不再滲入工地，造成現地惡化。

工務局表示，此建案半年內二度危及公安，將祭出最高罰責，甚至移送法辦。

再傳事故的這處地上15樓、地下2樓建案，今年3月即曾因內外水壓不平衡，導致周邊道路塌陷，施工單位當時回填因應，結果昨天又「出包」，不只基地旁巷道塌陷，鄰近透天厝也傾斜，經結構技師等三大公會鑑定，有7戶成危樓，市府緊急疏散安置20名住戶，勒令停工並依法對承造人及監造人開罰9萬。

高市府工務局與專業單位到場會勘，初判是鋼板樁擋土壁密合度不足、擋土開挖破洞造成地層下陷、鄰房傾斜，共7戶傾斜率達十九分之一，高過鑑定手冊危樓標準，必須拆除，副市長林欽榮指會追究肇事建商責任，今年會設置協商機制，要求建商賠償。

高市府為防止建案基地惡化，昨晚要求工程團隊漏夜壓力灌漿，拉平建案外水壓，也先對傾斜的鄰房先做支撐，維持穩定狀態。工務局長楊欽富表示，市府調派22輛消防車到工地灌注地下水，另調派廠商緊急支撐傾斜建築物，之後做止水樁，讓外水不會再繼續滲到地下室，確保工地穩定安全。

高雄結構技師等三大公會表示，建案所在地下水文複雜，下方屬粉質土壤，較為脆弱，施工難度高，且目前為感潮帶，因此廠商施工時因地下水迅速湧入造成這次公安意外。