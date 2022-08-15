快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自強路建案半年內2度路坍 高市府漏夜搶救：祭最高罰責

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高市前金區自強一路大樓建案今年3月施工時造成路面塌陷，昨午周邊道路又塌陷，導致鄰房傾斜，7戶成危樓將強制拆除。由於當地地質脆弱，高市府緊急調度消防車到工地灌水，讓內、外水壓達到平衡，基地外再做止水樁，讓外水不再滲入工地，造成現地惡化。

工務局表示，此建案半年內二度危及公安，將祭出最高罰責，甚至移送法辦。

再傳事故的這處地上15樓、地下2樓建案，今年3月即曾因內外水壓不平衡，導致周邊道路塌陷，施工單位當時回填因應，結果昨天又「出包」，不只基地旁巷道塌陷，鄰近透天厝也傾斜，經結構技師等三大公會鑑定，有7戶成危樓，市府緊急疏散安置20名住戶，勒令停工並依法對承造人及監造人開罰9萬。

高市府工務局與專業單位到場會勘，初判是鋼板樁擋土壁密合度不足、擋土開挖破洞造成地層下陷、鄰房傾斜，共7戶傾斜率達十九分之一，高過鑑定手冊危樓標準，必須拆除，副市長林欽榮指會追究肇事建商責任，今年會設置協商機制，要求建商賠償。

高市府為防止建案基地惡化，昨晚要求工程團隊漏夜壓力灌漿，拉平建案外水壓，也先對傾斜的鄰房先做支撐，維持穩定狀態。工務局長楊欽富表示，市府調派22輛消防車到工地灌注地下水，另調派廠商緊急支撐傾斜建築物，之後做止水樁，讓外水不會再繼續滲到地下室，確保工地穩定安全。

高雄結構技師等三大公會表示，建案所在地下水文複雜，下方屬粉質土壤，較為脆弱，施工難度高，且目前為感潮帶，因此廠商施工時因地下水迅速湧入造成這次公安意外。

半年內二度造成路面塌陷的建案，是建商在高雄推出的首案，共建67戶，去年上半年進場銷售，不到半年快速完銷，每坪成交單價落在28萬到29萬間，單案總銷額約5億。今年3月施工造成道路坍陷遭勒令停工至6月間才復工，沒想到昨天又再出意外。

自強路工地昨天施工再造成巷道塌陷，鄰房傾斜，高市府除一面調派消防車朝基地灌水，並在基地外止水，更調派怪手對歪斜的透天厝進行支撐。圖／本報資料片
自強路工地昨天施工再造成巷道塌陷，鄰房傾斜，高市府除一面調派消防車朝基地灌水，並在基地外止水，更調派怪手對歪斜的透天厝進行支撐。圖／本報資料片
高市長陳其邁昨晚慰訪緊急安置到旅館的住戶，圖／高市府提供
高市長陳其邁昨晚慰訪緊急安置到旅館的住戶，圖／高市府提供

地下水 公安 工時

延伸閱讀

板橋建築工地凌晨大火 濃煙伴隨巨響...民眾睡夢驚醒

高雄路塌波及民宅成危樓 柯志恩：高市工安維護不足

高雄同一建案路面坍塌2次 工務局調閱復工計畫書釐清

家沒了！高雄建築工地釀災 7住宅被判「危樓」要拆除

相關新聞

影／高雄自強路7屋歪斜案 陳其邁下令將建商移送法辦

高雄市自強一路大樓建案半年內兩度造成道路塌陷，這次更危及鄰近7戶民宅，高雄市長陳其邁今午表示，除要求工務局對建商依建築法...

討厭陳水扁朝「扁家」丟瓶子判6月 法官：有特定立場

袁姓男子討厭前總統陳水扁，到扁曾經居住過的台北市「民生寓所」丟擲維士比玻璃瓶，將玻璃窗砸破，寓所承租人、台灣失智症協會提...

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

高雄前金區自強一路83巷一處建案因施工造成路面坍塌，造成周邊7棟透天住宅被列危樓，今上午高雄市政府、建設公司及受災戶開權...

高雄工地鄰損未擴大 災戶16日上午可回家收拾取物

高市前金區建案工地道路坍塌，導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，高雄市建築師公會、結構技師公會今天會勘後確認災情無進一步擴大，今...

影／基隆市中心火燒車 火勢嚇人氣味刺鼻人車忙走避

基隆市一輛小貨車今天下午行經信一路、義二路時，司機發現載運的中古家電冒煙，急忙停靠路邊，不久就冒出火光。他向店家借滅火器...

北巿情侶酒醉大鬧引來警察 詐欺通緝犯身分曝光

30歲的丁姓男子與女友郭姓女子酒後到旅館休息，2人卻發生口角糾紛，附近民眾聽聞報警；轄區警方萬華分局西門町派出所員警趕到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。