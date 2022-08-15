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板橋建築工地凌晨大火 濃煙伴隨巨響...民眾睡夢驚醒

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區大漢街與環河西路四段路口，一處興建中、33層樓建案工地，今天凌晨2點多發生火警，火勢猛烈，消防局獲報緊急派員打火，經40分鐘順利撲滅。當時燃燒時，似乎伴隨著爆炸聲響，有民眾從睡夢中驚醒，赫然發現「工地著火」，立刻報警。

新北市消防局今天凌晨2點58分獲報，大漢街有火警，確認現場是RC鋼骨工地（地上33層、地下3層）不明原因起火，動員29輛消防房車，包含3輛雲梯車和83名消防人員救災。

火勢於今天凌晨3點22分獲得控制、3點39分火勢熄滅，經查，燃燒面積為1、2樓各100平方公尺，9樓則為50平方公尺，多是工地雜物燃燒；所幸當時工地無人，沒有人受傷，僅財損。詳細起火原因，尚待進一步釐清。

新北市板橋區一處新建工地，今天凌晨發生火警，火勢猛烈，幸當時無人在場，沒有人受傷。圖／取自臉書我是板橋人社團王姓網友
新北市板橋區一處新建工地，今天凌晨發生火警，火勢猛烈，幸當時無人在場，沒有人受傷。圖／取自臉書我是板橋人社團王姓網友
新北市板橋區一處新建工地，今天凌晨發生火警，火勢猛烈，幸當時無人在場，沒有人受傷。圖／取自臉書我是板橋人社團陳姓網友
新北市板橋區一處新建工地，今天凌晨發生火警，火勢猛烈，幸當時無人在場，沒有人受傷。圖／取自臉書我是板橋人社團陳姓網友
新北市板橋區一處新建工地，今天凌晨發生火警，火勢猛烈，幸當時無人在場，沒有人受傷。圖／取自臉書我是板橋人社團胡姓網友
新北市板橋區一處新建工地，今天凌晨發生火警，火勢猛烈，幸當時無人在場，沒有人受傷。圖／取自臉書我是板橋人社團胡姓網友
新北市板橋區一處新建工地，今天凌晨發生火警，火勢猛烈，幸當時無人在場，沒有人受傷。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區一處新建工地，今天凌晨發生火警，火勢猛烈，幸當時無人在場，沒有人受傷。記者翁至成／翻攝

建中

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