板橋建築工地凌晨大火 濃煙伴隨巨響...民眾睡夢驚醒

新北市板橋區大漢街與環河西路四段路口，一處興建中、33層樓建案工地，今天凌晨2點多發生火警，火勢猛烈，消防局獲報緊急派員打火，經40分鐘順利撲滅。當時燃燒時，似乎伴隨著爆炸聲響，有民眾從睡夢中驚醒，赫然發現「工地著火」，立刻報警。

新北市消防局今天凌晨2點58分獲報，大漢街有火警，確認現場是RC鋼骨工地（地上33層、地下3層）不明原因起火，動員29輛消防房車，包含3輛雲梯車和83名消防人員救災。