聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄路塌7住宅被列「危樓」強拆 晚上還遇停電86戶受災

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市前金區自強一路一處建築工地，因地下水滲出造成路面塌陷，波及周邊住宅，有7戶被判定為「危樓」即將拆除，為搶修安全，台電暫時針對周邊86戶停電，由於停電又遇上道路封閉，商家無奈只能被迫休息。

對此，台電表示，目前由現場指揮官統一調度，請台電暫時停電以維安全，並非塌陷造成停電事故。

高雄市工務局下午會同專家勘查，初判疑工地鋼板樁擋土壁密合度不足，造成地下水夾帶泥沙滲出，掏空住宅地基釀災。

釀災工地鄰近愛河，今年3月開挖地下室時，也造成馬路坍陷龜裂，危及鄰戶，當時調查後判定也是因鋼板樁擋土壁密合度不足，加上外側補強止水樁密度也不足，造成基地轉角路面下陷，與這次事故原因如出一轍。

事故不僅波及周邊住戶，建案對面熱炒店、麵攤、飲料店、冰店等商家，也因災害造成停電，下午3時許店面就全數斷電，商家只能提早休息，建商與受災住戶開會還要用手機微光照亮才能看得清楚。

台電估有86戶受影響，加上道路封閉，店家無奈只能被迫休息，停電範圍為自強一路及83巷住戶，何時復電，台電說依現場指揮官調度配合辦理。

因路塌導致停電，自強一路知名知名熱炒店被迫休息。記者張議晨/攝影
因路塌導致停電，自強一路知名知名熱炒店被迫休息。記者張議晨/攝影
因路塌導致停電，不僅商家被迫休息，建商與住戶開會還要仰賴手機微光。記者張議晨/攝影
因路塌導致停電，不僅商家被迫休息，建商與住戶開會還要仰賴手機微光。記者張議晨/攝影

停電 高雄市

延伸閱讀

家沒了！高雄建築工地釀災 7住宅被判「危樓」要拆除

高雄建案工地塌了！3棟透天半傾 消防急布水線「救樓」

影／高雄建案工地路面塌陷危及5民宅 工務局開罰9萬

影／歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

相關新聞

夜送王船遇浪襲 信徒3死1命危

桃園市新屋區「紅毛港聖母宮」前晚至永安漁港綠色隧道海灘舉辦放水燈、送王船中元普度儀式，信眾自發性跟隨，一行共十九人；午夜...

高雄工地釀災 7戶成危樓86戶停電

高雄市自強一路一處建築工地昨天地基突然滲水滲砂，造成周邊路面沉陷，一旁3間連棟透天遭波及半傾，住戶嚇得驚逃，工務局第一時...

送王船／突踩不到地 倖存者：曾喊不要再走

桃園紅毛港聖母宮普度放水燈釀三死一命危意外，當時有十一人落水，一名倖存者昨重回招魂現場，他心有餘悸說，當時大浪打來「感覺...

送王船／15歲少年跟隨舅舅 生死永隔

桃園市紅毛港聖母宫普度發生三死一命危意外，其中紀姓少年就讀國中，是學校足壘球隊隊長，體育成績優異，師生聽聞噩耗不敢相信。...

救回女友溺水兒 男困暗流溺斃

張姓男子昨與胡姓女友家人到南投水里溪大灣農場烤肉戲水，胡女十一歲兒子不慎落水，張男下水救人，男童獲救，張男卻無力游回岸邊...

新聞眼／地質脆弱遇豐水期 容易出狀況

高雄自強一路一處高樓住宅建案，施工時造成路面塌陷，波及周邊住戶，高雄市工務局會同專家勘查，初判疑工地鋼板樁擋土壁密合度不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。