高雄路塌7住宅被列「危樓」強拆 晚上還遇停電86戶受災

高雄市前金區自強一路一處建築工地，因地下水滲出造成路面塌陷，波及周邊住宅，有7戶被判定為「危樓」即將拆除，為搶修安全，台電暫時針對周邊86戶停電，由於停電又遇上道路封閉，商家無奈只能被迫休息。

對此，台電表示，目前由現場指揮官統一調度，請台電暫時停電以維安全，並非塌陷造成停電事故。

高雄市工務局下午會同專家勘查，初判疑工地鋼板樁擋土壁密合度不足，造成地下水夾帶泥沙滲出，掏空住宅地基釀災。

釀災工地鄰近愛河，今年3月開挖地下室時，也造成馬路坍陷龜裂，危及鄰戶，當時調查後判定也是因鋼板樁擋土壁密合度不足，加上外側補強止水樁密度也不足，造成基地轉角路面下陷，與這次事故原因如出一轍。

事故不僅波及周邊住戶，建案對面熱炒店、麵攤、飲料店、冰店等商家，也因災害造成停電，下午3時許店面就全數斷電，商家只能提早休息，建商與受災住戶開會還要用手機微光照亮才能看得清楚。