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家沒了！高雄建築工地釀災 7住宅被判「危樓」要拆除

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄市前金區一處建案工地，今年3月22日發生塌陷意外，今下午又重演，住戶和商家急撤離！工務局會同土木專家現場會勘，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，致滲水滲砂，造成路面塌陷，危及多戶民宅，其中有7戶被判定為「危樓」，工務局已要求地質穩定後，即刻拆除。

此處塌陷受影響範圍為自強一路、自強一路83巷及七賢二路，其中，83巷有4戶受災，自強一路為3戶，七賢二路則有一戶（與83巷一戶聯通)，因傾斜率、結構受影響，被判定為危樓，即刻要求拆除。

建設公司負責人郭炳峰緊急協調機具入場，他與住戶召開二次會議，他受訪表示，周邊住戶生命財產安全是他們建商責任，房屋傾斜「是我也不要住了」，受災住戶要重建還是賠償，會盡量跟住戶協調，不外乎都更、重建或是由他們買下房子等3種方式，他們絕對不會逃避責任。

因塌陷影響，7戶有18人撤離，陸續由高雄市政府、建商安排安置在附近旅館，郭也承諾，由於災情波及83巷，巷弄住戶若擔心工程受影響，可選擇外宿，他們建商會負責到底。

高雄市工務局長楊欽富表示，釀災工地已依建築法開罰9萬元，釀災原因除大潮外，因近期正值豐水期，地下水位高也是原因之一，目前已要求建商止水，先穩地工地周邊地質，讓水、泥沙不再外滲，再展開路面修復、拆除等工作。

至於災情會不會擴大，楊欽富則說，高雄市建築、土木技師、結構技師公會陸續協助鑑定，確認是否還有房屋結構受到影響。

高雄自強一路建築工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，已有７戶被判定為「危樓」，需要拆除。記者張議晨／攝影
高雄自強一路建築工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，已有７戶被判定為「危樓」，需要拆除。記者張議晨／攝影
高雄自強一路建築工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，已有７戶被判定為「危樓」，需要拆除。記者張議晨／攝影
高雄自強一路建築工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，已有７戶被判定為「危樓」，需要拆除。記者張議晨／攝影
高雄自強一路建築工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，已有７戶被判定為「危樓」，需要拆除。記者張議晨／攝影
高雄自強一路建築工地滲水、滲砂，造成周邊住宅塌陷，已有７戶被判定為「危樓」，需要拆除。記者張議晨／攝影

高雄市 建築

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