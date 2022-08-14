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男救溺水童反遭急流捲溪底 潛水員尋獲時已溺斃

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

張姓男子今天與女友到南投水里溪大灣水域遊玩，期間女友的兒子不慎落水，張男見狀下水救人，其他人也趨前幫忙，男童獲救，張男卻未游回岸邊，消防人員搜救近3小時才找到他，被救起已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。

警消調查，34歲張男住在雲林縣，今天陪胡姓女友與其親友前往南投水里大灣農場烤肉戲水，未料胡女的11歲兒子不慎失足落水，張男發現後，立刻跳入水中救人，其他人也趨前幫忙，順利將男童水中拉起，未料張卻沉入水中。

據了解，張男下水後盡力將男童推往岸邊，但他疑落到溪中央深水處，且水流有些湍急，張因此沒能自行上岸，最後更沒入水中，其女友焦急的難過痛哭，其他人則急忙通報119救援，並盼有奇蹟出現。

南投縣消防局表示，今天下午2時17分獲報水里溪的大灣溪域有溺水意外，當下立刻調派水里、集集、中心碑、國姓、碧興、草屯等分隊馳援救溺，但因現場水域約有2個網球場大，且現場水勢稍急、水又太濁，搜救不易。

搜救人員先著救生衣，並拉繩索擴大展開地毯式搜索，但因深水處達水深3至4米，底下又疑有暗流，張男疑已遭水流捲至溪底，因此派出潛水人員救援，待著裝完成於下午4時許下潛搜救，總算在下午5時23分發現溺水的張男。

但張男被救起時，已無呼吸心跳，搜救人員對他持續施予CPR，並緊急送往竹山秀傳醫院，但到院後仍宣告不治。

當地民眾透露，案發水域為附近其實設有「水深危險、禁止戲水」紅色警示牌，但天氣炎熱，仍有遊客去烤肉戲水；消防局也呼籲，溪潭河川就算看似平靜，水面卻恐藏暗流、漩渦，相當危險，因此玩水務必前往設有救生員的安全游泳場所。

消防人員搜救近3小時才找到張男，但張被救起已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。圖／南投縣消防局提供
消防人員搜救近3小時才找到張男，但張被救起已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。圖／南投縣消防局提供
消防人員搜救近3小時才找到張男，但張被救起已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。圖／南投縣消防局提供
消防人員搜救近3小時才找到張男，但張被救起已無生命跡象，送醫後仍回天乏術。圖／南投縣消防局提供

南投 溺水

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