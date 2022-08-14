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獨／熱衷廟會！足壘球隊長送王船溺斃 少年親友悲痛
桃園新屋綠色走廊昨有公廟舉辦中元普度送王船儀式，未料一陣大浪打來、多人溺水，最後造成3死悲劇。其中1名紀姓少年今年才15歲，平時熱衷宮廟活動，事前他告訴家人將參加普度儀式，未料卻發生憾事，令親友悲痛萬分。
紀姓少年就讀八德區某高中的國中部，正要從國一升上國二。據了解，他雖偶爾請假，但平時表現正常，是班上的風紀股長，更是學校的足壘球隊隊長，體育成績優異。待人熱情的他，人緣也相當不錯。
據悉紀姓少年父母從小就會帶他參與宮廟盛事，耳濡目染下，熟習民俗技藝、參加不少廟會活動，並在自己的臉書留下紀錄。當晚他參加普度送煞法會，家人事前也知情，沒想到卻不幸發生意外。
案發後，親友發文寫道「從小看你看到大，每次出門都特別照顧你，沒有想過會有這件事，對不起，要是哥哥有去就不會發生這種事了」，字字句句充滿不捨。
儘管正值暑假期間，消息傳回校園，同班師生仍備感錯愕不捨。家屬今忙於處理後事，校方表示，學生靈堂設置完畢後，學校將前往關心、提供家屬後續協助，也將緊急安排師生心理輔導，盼影響降至最低。
教育局特別呼籲家長，暑假帶孩子戲水或參加各單位辦理的水上活動，應選擇有救生員駐守或是安全場域下水，避免進入危險水域，確保自身安全。
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