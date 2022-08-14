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桃園宮廟普度3死1命危 倖存者餘悸：看著神轎往海裡走
桃園市新屋紅毛巷聖母宮一行19人昨深夜至永安觀海亭海岸，舉辦中元放水燈、送王船儀式發生不幸，倖存者今天下午猶有餘悸說，當時由陳姓、呂姓、詹姓男子與紀姓少年4人扛神轎下水，其他7人放水燈、送王船，跟著神轎往海裡走，突然感覺浪快滅頂，有人喊「踩不到地了」。
這位倖存者表示，這項中元普度放水燈、送王船及送神轎活動，由聖母宮魏姓副宮主與陳姓男子發起，12男、7女共19人前往永安綠色隧道海岸進行，每個人都頭戴LED燈，11名男性下水負責扛神轎及放水燈、送王船儀式，扛神轎四人，前面是陳男、詹男兩人。
因為放水燈及送王船數量多，預計分5 趟進行，第一趟放水燈、送王船順利下水完成，當第二趟放水燈時，他和同伴跟著神轎走，當時水深及膝，走著、走著，大浪打來，「感覺人快要滅頂」，心裡緊張，就緊急叫神轎同伴不要再走了，當時昏暗，看著神轎往前走，不知是否聽到，突然有人急喊「踩不到 地了」，接著一陣驚慌。
他說，隨即聽到有人喊「救命」，岸上同伴丟竹竿、竹筒到水裡，緊急將陳男、詹男拉回，兩人溺水昏迷，經CPR將詹男恢復意識、陳男仍昏迷，同伴打119送醫急救。
大家上岸後發現呂男和紀姓少年不見，同伴又急著下水搜尋，一直沒有找到，大家都很驚慌，場面很混亂，有的事情就記不起來了。他難過說，這次放水燈、送王船活動，海岸深夜昏暗，大家都戴LED頭燈，沒有穿泳衣，未料單純放水燈、送王船竟發生意外…..。
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