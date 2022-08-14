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陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 男疑反遭捲入溪失蹤

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，一名張姓男子與友人相約到溪邊烤肉戲水，期間因有男童疑因失足落水，張男見狀下水救人，其他人也趨前幫忙，該名男童獲救，但張卻沒上岸，朋友急忙通報119，消防人員已到場，持續搜救中。

據了解，該名34歲張姓男子今是陪同胡姓女友與親友，從雲林到水里溪大灣一帶烤肉戲水，未料女友的11歲兒子不慎失足落水，眾人聽見呼救聲，張男立刻跳入水中救人，其他人也趨前幫忙，順利將男童水中拉起，未料張卻沉入水中。

根據現場民眾轉述，張男下水後盡力將男童推往岸邊，他卻落到溪中央深水處，因當時水流湍急，張未能自行上岸，更沒入水中，眾人只好急忙通報119救援。而發生溺處水流湍急，水深恐3至4米，底下疑有暗流，人怕是被捲了下去。

民眾也提到，案發水域附近其實設有「水深危險、禁止戲水」紅色警示牌，但天氣炎熱，仍會有遊客去戲水遊玩。

南投縣消防局則表示，今天下午2時17分獲報水里溪的大灣溪域有民眾溺水，立刻就近調派水里、集集分隊馳援救溺，隨後再增援調派中心碑、國姓、碧興、草屯等分隊前往，但至今仍未能找到溺水失蹤民眾，目前持續搜救中。

南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，張姓男子跳下水救人後失蹤，警消搜救中。圖／讀者提供
南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，張姓男子跳下水救人後失蹤，警消搜救中。圖／讀者提供
南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，張姓男子跳下水救人後失蹤，警消搜救中。圖／讀者提供
南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，張姓男子跳下水救人後失蹤，警消搜救中。圖／讀者提供
南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，張姓男子跳下水救人後失蹤，警消搜救中。圖／讀者提供
南投水里溪大灣地區今下午傳溺水意外，張姓男子跳下水救人後失蹤，警消搜救中。圖／讀者提供

溺水 南投

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