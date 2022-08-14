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高雄建案工地塌了！3棟透天半傾 消防急布水線「救樓」
高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午路面塌陷，災情波及到一旁的3棟透天，房屋正逐漸傾倒，工務局緊急請消防局調派消防水車，急拉數十條水線灌救，希望補充地下水位，避免災情擴大。
這處工地已是近半年內第2次造成路面塌陷，今年3月22日，這處工地也曾發生泥沙掏空、路面塌陷的意外，緊急補救才避免災情擴大，原以為平安度過，今天塌陷範圍卻比上次還大，且範圍還在持續擴大中。
警方已協助85號、87號、87號及自強一路83巷2住家緊急撤離。工務局長、建管處長等人到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷及5戶民宅。
今消防局協調20多個消防分隊到場，緊急布設多條水線，兵分多路灌水進入工地，希望拉高地下水位，消防車「救樓不救火」，連支援消防員都稱罕見。
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