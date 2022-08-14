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影／高雄建案工地路面塌陷危及5民宅 工務局開罰9萬

聯合報／ 記者張議晨石秀華徐如宜／高雄即時報導

高雄市前金區一處建案工地，今年3月22日發生塌陷意外，今下午又重演，住戶和商家急撤離！工務局會同土木專家現場會勘，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，致滲水滲砂，造成路面塌陷，危及5戶民宅，已開罰9萬，並勒令停工。

位於前金區自強一路的建案工地，今年3月22日，這處工地也曾發生泥沙掏空、路面塌陷的意外，今天下午1時40分許，又再度發生路面塌陷意外。

警方獲報到場拉封鎖線管制，並協助85號、87號、87號商家及自強一路83巷2住家等10多人先行緊急撤離。

住在路面塌陷附近的陳姓女住戶表示，早上點多看到路面已開始出現裂痕，但只是裂還沒塌陷，當時覺得很危險，就一直注意發展。

陳婦說，到了下午1點多，就嚴重了，他們從家裡撤離後，現在不知裡面狀況如何，覺得很害怕，屋子裡在那裏，家裡還有小孫子，上次塌陷是連地下室都看得到，她抱怨：「好好的本來無事，蓋房才出現這樣的問題」。

意外發生後，工務局會同高雄市土木技師公會及建築師公會到場勘察，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷及5戶民宅。此案違反建築法第63條，建築物施工場所應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，依法處起、承造人及監造人9萬元罰鍰，並勒令停工。

工務局表示，已責成承造人立即進行鄰房保護措施及災害應變處理，避免損害範圍擴大。目前委請消防局灌注水至基地開挖內，預防土水持續進入基地，避免鄰房持續傾斜。

高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，圖為現場塌陷情況。記者張議晨／攝影
高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，圖為現場塌陷情況。記者張議晨／攝影
高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，工務局對建商祭出9萬罰鍰，勒令停工。記者張議晨／攝影
高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，工務局對建商祭出9萬罰鍰，勒令停工。記者張議晨／攝影
高雄市前金區自強一路一處建案工地，傳出路面塌陷意外，危及5民宅，圖為塌陷現場狀況。記者張議晨／攝影
高雄市前金區自強一路一處建案工地，傳出路面塌陷意外，危及5民宅，圖為塌陷現場狀況。記者張議晨／攝影

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