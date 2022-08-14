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影／歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」
高雄市前金區自強一路一處建案工地，今天下午又傳出路面塌陷意外，災情波及到一旁的3棟連棟透天，房屋緩慢向工地方向傾斜，因門窗變形，有住戶一度受困，強行拉開大門才脫困。
今年3月22日，這處工地也曾發生泥沙掏空、路面塌陷的意外，今天塌陷範圍比上次還大，警方已協助85號、87號、87號及自強一路83巷2住家先行緊急撤離。
今中午11時許，鄰近工地的85號住戶發現路面出現裂縫，下午1時許裂縫逐漸擴大，最後地基往工地方向沉陷，嚇得趕快逃離。
另一位吳姓住戶房屋沉陷時正在屋內看電視，突然發現頭暈，沒多久牆壁出現裂縫，伴隨兩聲「劈啪響」，下樓後發現一樓店面磁磚碎裂，整個地板如同拱形般翹起，只能簡單帶著貴重物品逃離，「嚇到不敢再進去」。
高雄市消防局獲報後派出多輛消防車到場，警方也在周圍道路拉起封鎖線，幸未有人員受困或受傷。
目前工務局及建築師公會已派員到場，釐清塌陷原因，並緊急灌水進入地下，希望減緩沉陷速度。
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