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桃園宮廟普度入海3人溺斃 五福宮主委：放水燈人不下水

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導

桃園市新屋綠色走廊、永安觀海亭海灘昨深夜有宮廟人員溺水，造成3死悲劇。桃園南崁五福宮主委陳宗賢表示，放水燈人不下水，就在溪邊河岸有石頭的地方，自己踏穩腳步順著溪水把燈放下去。

昨晚11點多，桃園紅毛港聖母宮廟方、信眾20多人到永安漁港附近觀海亭沙灘中元普度，原要放水燈、燒王船，卻意外落水，由於沒穿救生衣，其中3人溺斃。

桃園市議員劉勝全指出，燒王船通常是南部的宮廟，桃園這邊都是放水燈。放水燈把好兄弟請上來隔天就是普渡、法會、誦經，北部大概都是放水燈。

陳宗賢表示，放水燈就是要告訴被溺斃的孤魂，把他們迎接上來，水燈裡面有牌子，裡面還有放一個燈。在前一天農曆7月14日，在街上踩街，之後到水燈窟把水燈放下去。人不下水，就在溪邊河岸有石頭的地方，自己踏穩腳步順著溪水把燈放下去。

陳宗賢指出，五福宮動員七十六名交通志工沿岸護衞，北部溪水景觀最美、水燈排最多．最盛大的中元普渡．接溺水的亡者來五福宮廟埕享受普渡。

南崁五福宮放水燈活動。圖／五福宮主委陳宗賢提供
南崁五福宮放水燈活動。圖／五福宮主委陳宗賢提供
桃園市長鄭文燦參加南崁五福宮放水燈活動。圖／五福宮主委陳宗賢提供
桃園市長鄭文燦參加南崁五福宮放水燈活動。圖／五福宮主委陳宗賢提供
南崁五福宮放水燈活動。圖／五福宮主委陳宗賢提供
南崁五福宮放水燈活動。圖／五福宮主委陳宗賢提供

放水燈 桃園 燒王船 普度

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