桃園宮廟普度入海3人溺斃 五福宮主委：放水燈人不下水

桃園市新屋綠色走廊、永安觀海亭海灘昨深夜有宮廟人員溺水，造成3死悲劇。桃園南崁五福宮主委陳宗賢表示，放水燈人不下水，就在溪邊河岸有石頭的地方，自己踏穩腳步順著溪水把燈放下去。

昨晚11點多，桃園紅毛港聖母宮廟方、信眾20多人到永安漁港附近觀海亭沙灘中元普度，原要放水燈、燒王船，卻意外落水，由於沒穿救生衣，其中3人溺斃。

桃園市議員劉勝全指出，燒王船通常是南部的宮廟，桃園這邊都是放水燈。放水燈把好兄弟請上來隔天就是普渡、法會、誦經，北部大概都是放水燈。

陳宗賢表示，放水燈就是要告訴被溺斃的孤魂，把他們迎接上來，水燈裡面有牌子，裡面還有放一個燈。在前一天農曆7月14日，在街上踩街，之後到水燈窟把水燈放下去。人不下水，就在溪邊河岸有石頭的地方，自己踏穩腳步順著溪水把燈放下去。