新北警擴檢玩新招 找少年去撞球館演「打工愛情詐騙」

近期屢傳民眾打工遭騙去柬埔寨充當詐騙集團共犯，新北市警方為了避免國人、甚至是放暑假的青少年誤信話術，昨天晚上至新北市三重天台撞球館、KTV等地宣導，期間找來一名少年演出，分享國外打工求職案例，提醒民眾不要被愛情沖昏頭，因高薪、免經驗、包吃住等誘騙上當。

新北市16個警分局，昨天晚上共同執行擴大臨檢、暑期青春專案等勤務，針對KTV、網咖、撞球場、養生館等特定營業場所及重要路段規劃勤務，動員826名警力、臨檢及稽查場所312處，路檢點90處；刑案部分，共查獲一級毒品海洛英2件2人、二級毒品安非他命5件5人、通緝犯18人、竊盜1件1人、詐欺1件1人、賭博1件11人。

除了擴大臨檢，新北市少年隊針對夜間少年容易聚集的場所，做詐騙求職宣導，期間找來一名少年到場，在撞球館分享近期問題很嚴重的「出國至柬埔寨打工案例」。

少年表示，在網路上認識一個女生，交往後被推薦一起來東南亞做廣告推銷工作，公司供吃供住，月入15萬輕鬆工作；員警一聽，立刻表示這是「柬埔寨打工愛情詐騙」，才讓少年從美夢驚醒，同時告誡在場民眾，不要被高薪條件誘騙上當。