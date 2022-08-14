新北警擴檢玩新招 找少年去撞球館演「打工愛情詐騙」
近期屢傳民眾打工遭騙去柬埔寨充當詐騙集團共犯，新北市警方為了避免國人、甚至是放暑假的青少年誤信話術，昨天晚上至新北市三重天台撞球館、KTV等地宣導，期間找來一名少年演出，分享國外打工求職案例，提醒民眾不要被愛情沖昏頭，因高薪、免經驗、包吃住等誘騙上當。
新北市16個警分局，昨天晚上共同執行擴大臨檢、暑期青春專案等勤務，針對KTV、網咖、撞球場、養生館等特定營業場所及重要路段規劃勤務，動員826名警力、臨檢及稽查場所312處，路檢點90處；刑案部分，共查獲一級毒品海洛英2件2人、二級毒品安非他命5件5人、通緝犯18人、竊盜1件1人、詐欺1件1人、賭博1件11人。
除了擴大臨檢，新北市少年隊針對夜間少年容易聚集的場所，做詐騙求職宣導，期間找來一名少年到場，在撞球館分享近期問題很嚴重的「出國至柬埔寨打工案例」。
少年表示，在網路上認識一個女生，交往後被推薦一起來東南亞做廣告推銷工作，公司供吃供住，月入15萬輕鬆工作；員警一聽，立刻表示這是「柬埔寨打工愛情詐騙」，才讓少年從美夢驚醒，同時告誡在場民眾，不要被高薪條件誘騙上當。
新北市警局表示，刑事局、航警局不斷在機場宣導防詐，但仍持續有人受騙出國打工，刑事局近期受理逾200件赴柬埔寨打工失蹤案，呼籲民眾「免經驗、月入數十萬、高薪出國打工、不需外語能力、能事先預支機票」等關鍵字很高機率都是詐騙；若對出國工作「有興趣」，可以詢問對方公司是否立案，甚至面試時要求視訊，觀察對方、工作環境等，避免誤入陷阱。
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