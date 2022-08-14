桃園送王船11人下水釀3死1命危 目擊者 ：一個大浪捲下去

桃園市新屋區一家宮廟昨天深夜在新屋永安漁港綠色隧道旁海岸，舉辦中元普度送王船儀式，19名男女參與，突然一陣大浪打來，下水信徒紛紛落水，現場驚叫「救命」，造成陳男、呂男及紀姓少年3人溺斃、詹男命危，參與的現場目擊者驚懼表示，11名男子下海準備王船送煞，「突然一個大浪打來，把人連同神轎捲下去」。

警方表示，這家宮廟舉辦中元普度送紙紮王船儀式，總共12男、7女共19名男女參加，一行人昨晚11時在該廟集合，之後前往新屋永安漁港綠色隧道附近約800公尺的海岸，舉辦送王船儀式，包括陳男（27歲）詹男（46歲）、呂男（30歲）及紀姓少年（15歲）在內的11名男信徒推送王船下海，遭大浪漲潮襲擊意外，陳男、呂男及紀姓少年3人OHCA送醫不治、詹男先被人救起做CPR暫恢復意識，送醫途中昏迷，目前仍在加護病房急救，這場意外造成3人溺斃、1人命危。

一名參與目擊者表示，這次參與的信徒，包括該廟魏姓宮主的3名兒子擔任副宫主在內，有夫妻、朋友、情侶及同學關係，該廟剛在8月11日至大園看過送水燈儀式，決定14日零時舉辦送王船儀式，當時海岸昏暗，11名男子戴頭燈、拿火把下水燒送王船，那時水深到踝，不料突然一個大浪打來，把大家捲下去。