人氣網路圖文畫家A Ray助陣 南警青春專案展創意

台南市新營警分局辦理青春專案業務，邀請出身新營的人氣網路圖文畫家A Ray，發揮擅長圖文創作技巧與創意，結合時下熱門漫畫意象，劇情生動易懂，擺脫生硬八股宣導，效果超乎預期。

A Ray以同名角色「A Ray」與「肥宅」角色形象搭配搞笑台詞、生動豐富表情與時事梗圖文作品大受歡迎，近期更因「剉冰」與「肉粽」在網路上掀起話題，臉書擁有66萬粉絲的他，也是土生土長的新營人。

新營警方借重其網路人氣，A Ray也大方允諾協助，以本次主題「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及發布」、「少年深夜留連不當場所等偏差行為」為主題，A Ray以詼諧方式繪製圖文告訴青少年可能態樣，結合時下熱門漫畫意象，劇情生動易懂，講述現今年輕學子於暑假期間可能遇到之犯罪型態與陷阱，過程台上台下互動，還有人意猶未盡，頻頻發問欲罷不能。