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苗栗清查出境柬埔寨7人失聯 家屬甚至警方詢問才知道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

柬埔寨求職遭詐騙事件頻傳，苗栗警方清查目前出境柬國134人，其中，7名年輕男女失聯，1人8月6日才出國，家人不知去向報案，警方除持續追蹤，並提供家人關懷。

近來爆出詐騙集團利用高薪，或免費旅遊名義，招徠台灣人到柬埔寨，結果被害人以為是去做合法工作，沒想到一下飛機就被控制行動，強迫加入詐騙集團，甚至毆打凌虐，想脫身必須支付高額贖金，或從台灣再騙幾個人過來「抓交替」，引起政府重視。

苗栗警方全面清查出境柬埔寨134人，查出有7人報案失聯，其中，一名23歲男子8月6日出國，家人在警方這波清查被告知，才得知他已出國至柬埔寨，卻與家人沒有聯絡，不知現況如何。

苗栗縣警局指出，警政署跟外交部、移民署等跨部會機關合作，一方面設法營救受困國外的被害人，一方面全力查緝拐騙年輕人出國的人口販運集團，同時跟航警局在機場協力宣導、攔阻被騙民眾。

警方提醒注意，如果一份工作有關鍵字，包括不合理的超高月薪，工作地點在海外，包吃、包住、包機票，籲請一定不要答應前往，因為這是柬埔寨跨國詐騙集團慣用手法，假「高薪、高待遇」、真誘騙。

警政署跟航警局等單在機場，協力宣導、攔阻被騙民眾。圖／苗栗縣警察局提供
警政署跟航警局等單在機場，協力宣導、攔阻被騙民眾。圖／苗栗縣警察局提供

詐騙集團 柬埔寨

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