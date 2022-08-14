苗栗清查出境柬埔寨7人失聯 家屬甚至警方詢問才知道

柬埔寨求職遭詐騙事件頻傳，苗栗警方清查目前出境柬國134人，其中，7名年輕男女失聯，1人8月6日才出國，家人不知去向報案，警方除持續追蹤，並提供家人關懷。

近來爆出詐騙集團利用高薪，或免費旅遊名義，招徠台灣人到柬埔寨，結果被害人以為是去做合法工作，沒想到一下飛機就被控制行動，強迫加入詐騙集團，甚至毆打凌虐，想脫身必須支付高額贖金，或從台灣再騙幾個人過來「抓交替」，引起政府重視。

苗栗警方全面清查出境柬埔寨134人，查出有7人報案失聯，其中，一名23歲男子8月6日出國，家人在警方這波清查被告知，才得知他已出國至柬埔寨，卻與家人沒有聯絡，不知現況如何。

苗栗縣警局指出，警政署跟外交部、移民署等跨部會機關合作，一方面設法營救受困國外的被害人，一方面全力查緝拐騙年輕人出國的人口販運集團，同時跟航警局在機場協力宣導、攔阻被騙民眾。