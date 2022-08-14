桃園宮廟普度入海3人溺斃 消防直指「這點」最致命

桃園市新屋綠色走廊、永安觀海亭海灘昨深夜有宮廟人員溺水，造成3死悲劇，搜救人員表示，昨晚案發時接近滿潮，水位高漲，這時踩在沙灘上往往下陷，但不易覺察，很可能因此釀憾。

轄區永安消防分隊昨晚11時37分獲報有4人溺水，到場時其中兩人已被友人拉上岸，27歲陳男失去生命跡象、46歲詹男則是在送醫過程中突然昏迷，但經插管急救今上午脫險，目前仍在加護病房。

消防、海巡沿海岸繼續搜尋，1時33分在岸邊尋獲隨海流漂浮的30歲呂男，4時18分發現趴在消波塊上的15歲紀男，兩人都已身體僵硬、明顯死亡。4人最後均不治。

搜救人員指出，昨晚案發時天色昏暗，岸邊也缺乏照明、能見度不佳，且剛溺水者通常不會太快飄到外海，因此消防、海巡是分頭朝案發地南岸、北岸邊搜尋，才陸續在岸邊、消波塊上找到人。

消防指出，案發地距離溺水熱區永安漁港不遠，案發時正在漲潮，這時沙灘因泡水鬆動下陷，但通常不會讓人明顯感覺被往下帶，易導致民眾以為自己沒有移動，卻不知不覺落入險境，十分危險。

桃園紅毛港聖母宮昨深夜至永安綠色隧道海灘放水燈，正好遇漲潮，最大潮差一度達214公分，共3死1傷；在場目擊眾人指稱，人員是先抬轎子到海水中，上岸後再抬王船回到海中時，就遭大浪侵襲捲走，檢警已介入調查，預計明天相驗釐清死因。