桃園宮廟普度遇漲潮釀3死悲劇 疑入海突2公尺潮差滅頂

桃園市永安觀海亭昨深夜，紅毛港聖母宮放水燈，正好遇到漲潮，最大潮差一度達214公分，累計3人死亡、1人住院觀察；在場目擊眾人指稱，人員是先抬轎子到海水中，上岸後再抬王船折返，就遭大浪侵襲捲走，檢警已介入調查，預計明天相驗釐清死因。

悲劇發生在昨晚11點多，桃園紅毛港聖母宮廟方、信眾20多人到永安漁港附近觀海亭沙灘中元普度，原要放水燈、燒王船，卻意外落水，由於沒穿救生衣，其中3人溺斃，1人送醫急救脫險但意識仍模糊。

據中央氣象局網站，新屋地區今凌晨零時7分達到滿潮，相對當地平均海平面潮高達214公分。據警消初步調查，眾人先抬神明轎到水中，上岸將要燒的王船推下海，其中11人折返下水時就遭大浪侵襲，雖然其他人持長竹竿、繩子將人一一拉回，仍有4人被捲走；警消懷疑是未留意潮汐、沒做安全措施釀成憾事。

溺水的陳姓男子（27歲）、呂姓男子（30歲）、及紀姓少年（15歲）送醫不治，詹姓男子（46歲）經搶救已復甦，但意識仍模糊；桃園地檢署獲報已介入偵辦，預計明天相驗釐清3人死因。