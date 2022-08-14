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新竹旅館爆命案 菲籍移工因口角活活掐死女友

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

位於竹北車站附近的旅社，今天上午驚傳菲律賓籍男子與同鄉女友發生爭吵後，竟當場活活掐死她，案發後還自行報案向警方坦承殺了人，竹北警方目前已將菲律賓籍男子帶回，將進一步釐清案發原因。

據了解，這兩名菲律賓籍移工情侶是在昨天晚間9時許入住竹北市博愛街上的旅社，沒想到今天上午8點，警方就接獲男移工報案稱殺了人，員警趕抵案發現場時，女子已經沒了氣息倒在床鋪上。

男移工坦承因為吵架，才會失手掐死女友，警方目前正釐清兩人爭吵原因，及調查究竟是否如該男所稱是因一時口角失手釀禍，同時警方已報請檢察官指揮，全案依殺人罪嫌偵辦。

菲律賓籍男子疑似感情糾紛，竟在旅館內活活掐死女友。記者巫鴻瑋／翻攝
菲律賓籍男子疑似感情糾紛，竟在旅館內活活掐死女友。記者巫鴻瑋／翻攝

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