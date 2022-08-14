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宜蘭警暑假青春專案查獲績效增 全國同步臨檢再擴大
有鑒於青少年暑假空暇時間多，在外活動頻率升高，容易涉足不當場所，宜蘭縣政府警察局長林新晃昨晚率隊，到礁溪電子遊藝場臨檢、宣導。警方指出，7月1日起執行青春專案，截至8月12日，已查獲販毒、詐欺、賭博等上百件，與去年同期相比，績效明顯提升。
宜蘭縣警局7月起執行「暑期保護青少年─青春專案」，昨晚8點至午夜12點與全國同步擴大臨檢，局長林新晃到礁溪警分局主持勤前教育，再率隊前往礁溪的電子遊藝場臨檢，並向業者宣導不可賭博、吸毒、聚眾鬥毆、未滿18歲者進入等情事。
警方昨晚共動員190名警力，採高強度且閉鎖式的臨檢掃蕩全縣的電子遊藝場、KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集與滋事場所，尤其宜蘭、礁溪、羅東地區居多，藉此展現維護治安、保護青少年的決心。
宜蘭縣警局「暑期保護青少年─青春專案」截至8月12日，已查獲販賣毒品案43件43人、施用毒品案54件54人、參與詐欺集團8件21人、違反兒少性剝削條例案6件6人、擔任車手案5件9人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利案1件4人、勸導少年偏差行為34人，數據相較去年同期確實增加。
林新晃指出，青少年暑假易涉足不良場所或成為犯罪被害人，警方會加強勸導少年偏差行為、積極檢肅少年毒品、網路犯罪、賭博、詐欺，以及查察兒少性剝削，也透過網路、實體宣導活動，強化青少年的法治觀念、提升自我保護意識。
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