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新竹女騎士撞護欄飛到3樓高橋下 右腿插進爛泥難動彈

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉今天上午發生一起離奇車禍，一名女子騎車行經至善橋時，不明原因突然衝撞護欄，人竟當場飛了出去，直接掉到橋下，沒想到她剛好落在爛泥灘上，腿還插進土中，衝擊力減緩保住一命，連救護人員都直呼實在命大。

據了解，這名年約45歲的女騎士是在今上午約10時許，在行經嵩翠路至善橋時，不明原因疑似騎車衝撞護欄，才導致她直接翻越護欄掉到橋下，橋面與溝底落差有3層樓高，讓第一時間發現的民眾嚇得半死，只見女騎士倒在水溝底一動不動，還滿臉鮮血。

原本路過民眾目擊以為凶多吉少，可是女騎士卻被發現還有動靜，不斷扭頭示意求救，無奈因右腿直接插進爛泥巴中，自己根本爬不起來，只能無力躺在溝底等待救援，救護人員抵達現場後，還先是費盡千辛萬苦才下到8、9公尺深的水溝底部，並將她以擔架固定，才順利將她吊掛上路面。

女騎士第一時間已被緊急送醫，但除頭部撕裂傷外，身體還疑似骨折，幸好意識清楚，並無立即生命危險，但為何她會掉到橋下，是否有酒駕情形，警方還要進一步釐清才能確定。

新竹縣女騎士撞護欄掉到橋下，幸運落在爛泥灘上保住一命。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣女騎士撞護欄掉到橋下，幸運落在爛泥灘上保住一命。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣女騎士撞護欄掉到橋下，幸運落在爛泥灘上保住一命。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣女騎士撞護欄掉到橋下，幸運落在爛泥灘上保住一命。記者巫鴻瑋／翻攝

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