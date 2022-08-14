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嘉市蘭潭驚傳浮屍 根公園旁67歲男撈上岸明顯死亡

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市蘭潭風景區的根公園旁，昨天中午有路人驚見疑似有人漂浮水面，趕緊報案求助，不過嘉市

消防局派人到場後，認為男子明顯死亡，便沒有送醫；警方也搜遍他身上及附近沒有任何證件，經採集指紋，確認死者是家住台中的67歲曾姓男子，通知家人前來認屍，檢警今將相驗釐清死因。

據了解，曾姓男子出身嘉義縣，不過目前定居台中市，在現場沒有留下任何跡象，落水的原因待警方和家屬深入追查。

警方調查，昨中午12點多，路人沿著蘭潭環湖公路到根公園，發現竟有人漂浮水面上，消防人員獲報到場打撈上岸後，已明顯死亡，但難查身分，警方透過採集指紋，比對應是67歲曾姓男子，通知他家人從台中趕來，昨晚才確認身分。

據了解，蘭潭根公園位於月影潭心逆時針往北，消防人員呼籲，該處同樣禁止穿越護欄進入。

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嘉義市蘭潭根公園旁水面昨天中午傳出有男性浮屍。圖／翻攝自Google map
嘉義市蘭潭根公園旁水面昨天中午傳出有男性浮屍。圖／翻攝自Google map

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