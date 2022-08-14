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影／刺激！台東海濱公園賽車飄移轟撞上 它似沒事速離

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台灣某日商車系品牌，結合民間社團企業長期舉辦「公益飄移表演賽」活動，昨起2天移師台東海濱公園超速演出，讓台東人體驗刺激G力快感，今天上午4車飆速飄移表演時「轟隆」一聲撞擊，讓現場觀眾冒出冷汗，所幸沒有人受傷，收拾殘局後繼續演出。

一連兩天的「公益飄移表演賽」昨起在台東市海濱公園登場，吸引近千民眾到埸觀看，數十輛改裝車輛在畫設的場地內飆速追逐、表演。從1輛獨演、2輛合演，到4輛追逐、飄移、甩尾表演，隆隆的引擎聲、煞車聲，讓現場觀眾感受到賽車刺激飆速。

今天上午10時許，1輛賽車領頭飆速前行，後面緊跟著2輛車，但第4輛白色車疑起步較晚，當1車已經回旋過一次準備穿越第二次迴向車道，突然被第4輛白車子直接衝撞左側車門，1車駕駛只停車18秒，不待工作人員查看，立即駕車加速離開，肇事白車車頭保險桿多處掉落受損，但是司機未受傷。

「真的很刺激！」尤男興奮說，第一次看到這麼專業的甩尾表演，尤其在多車競速飆車追逐過程，幾度以為車輛快失控撞上，但總是能驚險通過，但後來兩車會相撞，看起來駕駛技術沒問題，應該是場地與車輛出發時間規畫原因。

「公益飄移表演賽」除了車手表演，民眾可自費200元購票，做好安全措施後，上車體驗飄移（甩尾）的刺激和快感，所得將捐助國內社福團體機構，響應社會公益。

白車撞擊到第一輛跑車左側後，該車只停留了18秒，即飆速甩尾離開，白車駕駛和工作人員協助清理現場。記者卜敏正／翻攝
白車撞擊到第一輛跑車左側後，該車只停留了18秒，即飆速甩尾離開，白車駕駛和工作人員協助清理現場。記者卜敏正／翻攝
白色車輛直接撞擊到第一輛跑車左側後，該車只停留了18秒，即飆速甩尾離開。記者卜敏正／翻攝
白色車輛直接撞擊到第一輛跑車左側後，該車只停留了18秒，即飆速甩尾離開。記者卜敏正／翻攝

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