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工地男酒駕開車還拿開山刀恐嚇同事 警方壓制送辦
31歲陳姓男子，8月13日在台北市松山區一處工地為了工程進度，與同事李男爆發口角，氣憤開車離去，不料，竟涉嫌酒駕開車返回，手持開山刀恐嚇李男，現場同事見狀報案，警方到場發現陳男渾身酒氣，立刻壓制、保護管束，全案依恐嚇、公共危險罪嫌送辦。
松山分局指出，8月13日11時許獲報，松山區東興路8號前發生持刀恐嚇案，陳男情緒失控、渾身酒氣，叫囂作勢毆打在場同事，幸好其餘同事見狀攔阻，趁機奪取刀械，未釀憾事發生。警方到場後，立即壓制陳男施以保護管束，帶回派出所酒測，酒測值每公升0.35毫克。
陳男坦承喝了啤酒後酒駕，又持刀恐嚇同事，全案依公共危險、恐嚇罪嫌移送法辦。松山分局表示，民眾遇有糾紛應循合法途徑，有任何違法情事定迅速依法究辦，絕不寬貸。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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