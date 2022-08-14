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台南賓士男酒駕不慎擦撞 被撞車起火3人送醫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

簡姓男子昨酒後深夜開車行駛南下國道台南新化段時，變換車道不慎擦撞前方轎車，被撞的轎車起火3人輕傷送醫，警查出肇事男子有濃重酒味，經查為酒駕上路，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

事故發生在昨晚約10點57分，地點在國三南下348.2公里新化系統交流道附近。國道大隊警方初步調查，33歲簡姓男子開著黑色賓士轎車行駛該路段中線車道，疑因變換車道不當擦撞前方同中線車道綠色轎車車尾，造成該車駕駛及後座2人頭部及手部多處擦挫傷，車子也起火燃燒。

國道八隊善化分隊警員趕往處理，南市消防局消防車及救護車到場滅火及救護傷患送醫，事故於深夜11點38分處理完畢，涉嫌肇事追撞的簡男未受傷，車體也未受損，僅有小擦痕。

國道警方依法對兩造酒測，簡男有濃重酒味，酒測值為每公升0.63毫克，明顯超過法令標準，對方酒測值為零，簡男經國道警方依涉公共危險罪嫌帶回偵辦，警詢後今移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國三南下台南新化段昨深夜傳出男子酒駕追撞前方車輛起火3人送醫，警依公共危險罪嫌送辦。圖 ／讀者提供
國三南下台南新化段昨深夜傳出男子酒駕追撞前方車輛起火3人送醫，警依公共危險罪嫌送辦。圖 ／讀者提供
酒駕的簡男未受傷，車體輕微擦痕，警依公共危險罪嫌送辦。圖／讀者提供
酒駕的簡男未受傷，車體輕微擦痕，警依公共危險罪嫌送辦。圖／讀者提供

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