桃園酒客烙人砸店囂張喊「找記者」16人慘遭上銬全消風

桃園市桃園區一家酒店作有酒客鬧事，25歲吳姓男子酒後與服務生發生口角，夥同8友人打傷人並砸店，又打電話再叫7人來助陣，就連警方到場仍氣焰囂張，喊著要叫記者、律師到場；優勢警力獲報到場，迅速將鬧事16人上銬逮捕，全案詢後依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌送辦。

警方調查，吳姓男子與友人昨天凌晨3時至桃園區一家酒店飲酒作樂，在結帳時因酒醉與店內服務生發生口角衝突，吳男等9人竟出手毆打服務生，並破壞店內物品，造成3名員工受傷；店家見狀，趕緊報案。

轄區桃園警分局獲報，立即啟動快打機制，近30名優勢警力數分鐘內陸續趕到現場，發現除吳男還打電話叫高姓男子（29歲）等7人來助勢，一夥人剛抵達，就被優勢警力包圍壓制。

吳男等人被警方帶出店外，態度仍十分囂張，不斷在大街上叫囂，還一度嚷著要找記者、律師到場，意圖嚇阻警方執法，但員警不理會，依法將16人當場上銬逮捕，令吳男等人當場消風，不再叫囂，全案詢後依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。