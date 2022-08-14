國外女網友誆稱包裹遭海關扣押 台南單身漢險被騙2千

60歲丘姓單身男子透過臉書認識自稱在國外工作的女網友，女網友向他求援，表示因包裹被扣在海關，急需他救援，丘男至銀行匯款2千元時，遇到機警行員的關懷提問察覺有異，通報警二分局員警到場勸阻下，他才相信遭到詐騙未匯款。

台南市警二分局博愛派出所警員潘敬文、許勝傑於本月12日上午10點多接獲大同路某銀行報案，有民眾疑似遭到詐騙，員警立即到場了解。

60歲丘姓男子在社群軟體認識名為「Mia」女子，兩人互相加Line後，她自稱是在土耳其工作的華裔女子，這些日子以來相談甚歡，但她人在國外有諸多不便，拜託男子領取一件價值不斐的國際包裹，但需支付2000元的報關證明費至國外指定帳戶，才能順利領回。

丘聽聞後不疑有他，趕緊前往大同路某銀行欲匯款幫助女子解困。經員警現場查證確定為詐騙集團慣用手法，丘才未堅持將錢匯出，成功保住荷包；丘也對警方的苦口婆心又富有耐性，深表謝意。