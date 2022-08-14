聽新聞
test
0:00 / 0:00
國外女網友誆稱包裹遭海關扣押 台南單身漢險被騙2千
60歲丘姓單身男子透過臉書認識自稱在國外工作的女網友，女網友向他求援，表示因包裹被扣在海關，急需他救援，丘男至銀行匯款2千元時，遇到機警行員的關懷提問察覺有異，通報警二分局員警到場勸阻下，他才相信遭到詐騙未匯款。
台南市警二分局博愛派出所警員潘敬文、許勝傑於本月12日上午10點多接獲大同路某銀行報案，有民眾疑似遭到詐騙，員警立即到場了解。
60歲丘姓男子在社群軟體認識名為「Mia」女子，兩人互相加Line後，她自稱是在土耳其工作的華裔女子，這些日子以來相談甚歡，但她人在國外有諸多不便，拜託男子領取一件價值不斐的國際包裹，但需支付2000元的報關證明費至國外指定帳戶，才能順利領回。
丘聽聞後不疑有他，趕緊前往大同路某銀行欲匯款幫助女子解困。經員警現場查證確定為詐騙集團慣用手法，丘才未堅持將錢匯出，成功保住荷包；丘也對警方的苦口婆心又富有耐性，深表謝意。
市警二分局呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常利用網路交友軟體，向不特定人士搭訕佯稱長居國外，聊天一段時間後，便假稱要寄包裹給被害人，佯稱包裹被海關扣留，需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款，提醒民眾，當未曾謀面網友稱「寄包裹」，只要涉及金錢，請務必提高警覺，小心求證才能守住辛苦錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言