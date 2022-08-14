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台東超強電線桿！ 轎車撞上嚴重毀損5人送醫 它沒事

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

王姓男子昨下午駕小客車載4名友人，行經台9線北上台東太麻里香蘭路段，不明原因失控衝撞路邊電線桿，小客車右前側從保險焊到右門嚴重毀損，被撞電線桿僅表面擦損，附近居民說「電線桿超強」。王等5人輕傷送醫，事故原因仍待警方調查。

大武警察分局昨日下午5時許，接獲民眾報案，在台9線391公里北上外側車道，發生交通事故，員警立即到場管制疏導，經瞭解王男駕駛小客車載4友人，沿台9線由南往北行駛，因不明原因自撞路旁電線桿，造成王姓及乘客共5人受傷。

附近民眾表示，當時的只聽到強烈撞擊聲，出門查看發現一輛銀色小客車，逆向停在北上車道，右前方受損嚴重，當時大家還不知道該車到底是撞到什麼，通報警消到場後依照煞車方向，確定該車自撞電線桿。

警方表示，王與同車乘客皆意識清楚，無生命危險，救護人員將5人送台東馬偕及基督教醫院救治，經酒測駕駛人無飲酒情形，詳細肇事原因大武交通小隊調查處理中。

大武警察分局呼籲行駛南迴公路，請駕駛人勿超速、任意超車及疲勞駕駛，並隨時注意車前狀況，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。

台東一輛小客車撞上電桿後，車右前側從保險焊到右門嚴重毀損，車上5個人都送醫急救。記者卜敏正／翻攝
台東一輛小客車撞上電桿後，車右前側從保險焊到右門嚴重毀損，車上5個人都送醫急救。記者卜敏正／翻攝
台東一輛小客車撞電線桿後逆向停在路中間，電線桿僅表面擦損。記者卜敏正／翻攝
台東一輛小客車撞電線桿後逆向停在路中間，電線桿僅表面擦損。記者卜敏正／翻攝

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