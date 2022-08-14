高雄宮廟今年遷址桃園首普度 3溺死1傷水燈船還在岸上

桃園市永安漁港綠色走廊海灘昨深夜傳宮廟人員落水，海巡陸續尋獲3人溺斃、1人仍未脫險，事發宮廟原在高雄，昨是搬遷至新屋區後首次中元普度，卻疑在儀式開始前踏浪戲水遭逢不幸，徒留3只船型水燈還在岸上。

警消初步調查，事發宮廟20多人昨晚11時許在永安漁港附近的綠色走廊海灘，要舉行中元普度活動，疑因有人踏浪戲水，外加救人者共4人落水，其中陳姓男子（27歲）、呂姓男子（30歲）、及紀姓少年（15歲）送醫不治，詹姓男子（46歲）經急救還在加護病房觀察中。

據「桃園紅毛港聖母宮」臉書粉專，廟宇原本在高雄紅毛港，但遭遇遷村，去年先將神明請至桃園區民宅，待今年5月新屋區廟宇落成，才將神明移至新廟，昨是遷址後首次舉辦中元活動；廟方雖尚未登記在冊，但平時注重行銷，有自己的臉書、IG頁面，魏姓副宮主Youtube上也有數部遷址紀錄影片。